Le Virtual Boy, échec commercial cinglant, reste entouré d'une aura particulière. De nombreux passionnés cherchent encore des années après à se procurer l'un des rares exemplaires encore en circulation pour découvrir de gameplay particulier en 3D filaire rouge et jouer ainsi aux quelques titres portés à cette époque sur cette étrange console : Mario Tennis, Wario Land, Mario Clash, Red Alarm et autres titres.



Nous avions eu l'occasion d'entendre parler il y a déjà un certain temps d'un nouveau jeu F-Zero pour le Virtual Boy, intitulé Zero Racers. Comme rien n'est sorti à l'époque, on s'est dit que l'échec de la console avait torpillé le projet dès le départ et que rien n'avait été développé au final. Cependant, il semble que Zero Racers était achevé.

Did You Know Gaming a rencontré Jim Wornell, ancien employé de Nintendo of America, qui a travaillé sur le projet en tant que localisateur. Wornell s'est occupé du texte, de l'illustration, du manuel et des tests du jeu, il est clair que le jeu était finalisé et prêt à sortir. Voici ce qu'il en dit :







En tant que producteur associé... j'ai écrit le texte affiché à l'écran, le manuel et le texte de la boîte, j'ai fait des captures d'écran, j'ai supervisé le processus de débogage et d'approbation, j'ai assuré la liaison avec la NCL, j'ai travaillé avec le marketing et la publicité, etc. Tout ce qui avait à voir avec le lancement d'un jeu en Amérique du Nord était de ma responsabilité. Tout ce qui concernait le lancement d'un jeu en Amérique du Nord était sous ma responsabilité. G-Zero, connu plus tard sous le nom de Zero Racers, était sur ma liste de projets... Zero Racers était terminé. Nous avions un manuel complet, un emballage et une étiquette pour le jeu, il était passé par le contrôle des lots, il avait un classement ESRB. Il était complet.

Lorsqu'ils testaient les gens pour le Virtual Boy, ils nous faisaient passer par ce... avez-vous déjà vu le film Clockwork Orange ? La scène où la personne est immobilisée sur la chaise, et où elle a les paupières ouvertes ? C'est un peu ce à quoi ressemblait le test du Virtual Boy. Ils dilataient nos pupilles, nous faisaient asseoir la tête dans un étau, et ils nous éclairaient les pupilles. Ils avaient ces tiges en plastique, qui touchaient à peine nos yeux, et ils nous disaient : "Quoi qu'il arrive, ne clignez pas des yeux pendant une minute". Ils nous ont fait subir les tests les plus bizarres, juste pour s'assurer, je suppose, que la chose était sûre à utiliser. Ils soufflaient de l'air dans nos yeux, ils nous faisaient jouer à un kit de test Virtual Boy pendant 10-15 minutes, puis nous devions nous reposer. Puis ils nous dilataient à nouveau les yeux. 2 ou 3 séries de ces tests de torture bizarres et inhumains, juste pour s'assurer que ce truc ne me tuerait pas, ne me rendrait pas aveugle, ou autre. Mais humm... ouais, c'était intéressant.

Investigating LOST Nintendo Games | Pokemon Stars, F-Zero VB, Animal Crossing 2 28/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On se doute que Zero Racers est resté au final dans les cartons quand le constat de l'échec financier du Virtual Boy a été très vite flagrant. On serait curieux de voir ressortir la ROM du jeu pour se rendre compte de son effet visuel. Dommage que Nintendo n'est pas tenté de retoucher ses jeux Virtual Boy en les rendant compatible avec son casque virtuel Nintendo Labo, des années plus tard.





Tout ce qui nous reste actuellement de ce Zero Races, ce sont ces deux pages du Nintendo Power, à l'origine de toutes les images de bonne qualité qui sont diffusées depuis quelques dizaines de minutes sur le net :







On note toute de suite que les 15 circuits intégrés auraient été d'énormes tunnels. Mais nous aurions retrouvé les personnages iconiques de Captain Falcon, Jodie Summer, James McCloud et Pico car on note que nous avions quatre véhicules à notre disposition. De voir aujourd'hui ces images d'un F-Zero annulé fait tout drôle. Une raison de plus pour réclamer un vrai F-Zero Next Gen sur la console Switch !

Source : Did You Know Gaming.



Wornell a également révélé quelques détails intéressants sur la façon dont les tests étaient effectués pour le Virtual Boy :Vous pouvez visionner l'intégralité de la vidéo Did You Know Gaming sur Zero Racers ci-dessous. Placez-vous à 5 min 30 pour voir la partie concernant Zero Racers.