Hidden Objects Collection recevra trois nouvelles collections sur Switch courant 2022

GS2 Games et Funbox Media ont annoncé que Hidden Objects Collection Volume 2 sortira sur Nintendo Switch le 17 mai 2022 pour 29,99 $ (il faudra s'attendre à la même somme en euro). Ce sont des 6 titres d'aventure nécessitant d'observer les décors afin de dénicher différents objets cachés (d'où le titre) nécessaires à la résolution d'énigmes. Une première compilation de 6 aventures est déjà disponible (nous ne l'avons jamais eu en main pour nous faire notre avis), ce second opus se propose de nous faire voyager des tombes des pharaons jusqu'au Titanic.







Hidden Objects Collection Volume 2 sera disponible auprès de Funbox Media Ltd en Europe et de GS2 Games en Amérique du Nord. Hidden Objects Collection Volume 3 et Hidden Objects Collection Volume 4 sortiront également courant 2022, nous emportant cette fois dans des temples anciens ou un hôtel hanté, rajoutant à eux trois 15 nouvelles aventures.





En voici le détail, apporté par le communiqué de presse :

Hidden Objects Collection Volume 2, sortant le 17 mai 2022, comprend :

● Le mystère du Titanic de 1912 : Le Titanic II prend la mer pour son voyage inaugural, mais une bombe cachée à bord assure une autre tragédie du Titanic, à moins que quelqu'un ne sauve la situation. Explorez le somptueux navire et cherchez des secrets et des indices cachés pour découvrir l'emplacement de la bombe dans ce mystère élégant et déroutant.

● Vacances en famille en Californie : Allez à la plage, assistez à un match de baseball et faites des montagnes russes au parc d'attractions, tout cela avant d'aider la famille à participer au jeu télévisé. Aidez Barb à gagner le prix principal et toute la famille à fêter leur grand voyage en Californie !





● Vacances en famille 2 Road Trip : La famille Simmons est de nouveau en vacances, et cette fois, elle emmène son camping-car pour une aventure à travers le pays ! Voyagez à travers le Montana, l'Idaho, le Colorado et plus encore, repérez des points de repère emblématiques, apercevez un OVNI près de la zone 51, et retournez à la nature dans cette aventure familiale Road Trip !





● Mary Kay Andrews : The Fixer Upper : Après que son patron d'une société de relations publiques de Washington soit impliqué dans un scandale politique, la lobbyiste Dempsey Jo Killebrew se retrouve au chômage et sans abri. Elle accepte l'offre de son père de l'aider à remettre à neuf la vieille maison familiale dont il a hérité à Guthrie, en Géorgie. Tout ce qu'il faudra, c'est un peu de TLC, et avant longtemps, ce qui a commencé comme un travail de nécessité devient un travail d'amour et un voyage qui la ramène chez elle à nouveau.





● Emily Archer et la malédiction de Toutankhamon : Lady Archer est invitée en Égypte pour voir le trésor inestimable du pharaon Toutankhamon, mais arrive pour trouver sa chère amie assassinée, et le masque de Toutankhamon volé. Pouvez-vous aider Lady Archer à résoudre cette affaire ? Cherchez des indices dans l'Égypte des années 1920, notamment dans les fouilles, les tombes et les hôtels, pour découvrir qui a assassiné l'amie d'Emily et retrouver le trésor disparu.







Hidden Objects Collection Volume 3

Ce 3e opus comprendra six autres jeux remplis d'énigmes, qui emmèneront les joueurs des profondeurs de temples cachés à un hôtel mystérieux et dans une quête pour découvrir la vérité derrière la sombre histoire familiale d'une jeune femme.

● Les sept chambres : Elasaid ne croyait pas à l'astrologie, mais la force des planètes et des constellations a changé sa vie, quoi qu'elle en pense. Après avoir été victime d'une explosion lors d'une émeute à Londres, elle tombe dans le coma et fait l'expérience d'une vie passée en tant que guerrier des Highlands combattant les forces des ténèbres dans Les Sept Chambres. En surmontant les ténèbres dans les chambres, elle ouvre son cœur à une âme perdue, mais celle-ci a été condamnée à passer l'éternité dans les chambres. Qu'est-ce qui l'emportera ; son amour pour l'âme perdue ou son désir de liberté ?







● Ghost : Elisa Cameron : Vous vous réveillez dans une salle de bain froide et désolée sans aucun souvenir de l'endroit où vous vous trouvez, alors qu'une caméra de surveillance suit chacun de vos mouvements. Pouvez-vous reconstituer le mystère et trouver votre chemin vers la sécurité ? Dans la peau d'Elisa Cameron, vous devez tenter de sauver votre sœur, votre avenir et peut-être même le monde. Tiré du roman graphique Dark Horse à succès "Ghost", voici une histoire aux proportions surnaturelles sous forme d'objets cachés.





● Brightstone Mysteries : Paranormal Hotel : Un ancien culte égyptien recherche un tout-puissant capable d'apporter un grand mal dans le monde, et vous seul pouvez les arrêter ! Avec l'aide de quelques compagnons fantômes . Marcus Antonius, le roi Arthur, Cléopâtre d'autres personnages historiques voyagent à vos côtés à travers les âges et dans le monde souterrain lui-même pour arrêter cette ancienne horreur sortant de sa tombe.





● Red Crow Mysteries : Legion : Votre don extraordinaire est aussi une lourde responsabilité : la capacité de voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Et le mal n'est jamais très loin. Celui qui a plusieurs noms s'est à nouveau réveillé, avide de pouvoir. Pourrez-vous passer le test et défendre l'humanité lorsque le jour du jugement dernier arrivera ? Plongez dans une dimension alternative dans cette palpitante aventure de puzzle de dark fantasy !





● Tales from Dragon Mountain : The Strix :. Un jour, Mina Lockheart a décidé de retourner dans leur domaine familial, détruit il y a longtemps dans un terrible incendie, pour faire la paix avec ses propres souvenirs et ses sentiments de perte et de solitude. Jamais dans ses rêves les plus fous elle n'aurait pu imaginer l'aventure qui se déroulerait après son arrivée et les créatures mythiques qui l'aideraient à faire la paix avec son passé trouble.





Hidden Objects Collection 4

Ce dernier opus réunit trois aventures de puzzle uniques et amusantes qui entraînent les joueurs à travers le monde dans la peau de la chasseuse d'antiquités Mia Faircroft.





● Faircroft's Antiques : Treasures of Treffenburg : Rejoignez l'experte en antiquités Mia Faircroft alors qu'elle visite la magnifique ville autrichienne de Treffenburg à la recherche d'une légendaire collection d'antiquités ayant appartenu à une célèbre matriarche nommée Lady Ophelia Harcourt. Il y a une histoire derrière chaque antiquité, et lorsque Mia constate que certains détails ne s'additionnent pas, elle va fouiller dans tous les coins et recoins pour découvrir les secrets de la famille Harcourt.







● Les antiquités de Faircroft : L'héritier de Glen Kinnoch : Mia Faircroft est de retour dans cette nouvelle aventure d'objets cachés palpitante ! Lorsque la disparition prématurée de William MacDougal laisse son château sans héritier, Mia est appelée dans l'humble petite ville de Glen Kinnoch pour retracer son passé et retrouver ses proches.





Source : PR







● Le mystérieux cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde : un membre respecté du Parlement est retrouvé assassiné, et c'est à vous de trouver le tueur - le célèbre Mr Hyde ! Entrez dans la peau d'un inspecteur de Scotland Yard et plongez dans l'affaire pour découvrir pourquoi le hideux Hyde a frappé Sir Danvers Crew. Pourrez-vous résoudre l'affaire et découvrir l'horrible vérité ?Ce volume contient :● Contes du mont Dragon 2 : La tanière : Des années après que Mina Lockheart ait cru avoir vaincu l'odieux Lord Strix, des ombres sombres se lèvent à nouveau. Strix élève une nouvelle armée pour asservir toutes les créatures de la Montagne du Dragon, et c'est à nouveau à Mina et à son ami esprit Malik de parcourir le monde et de découvrir l'emplacement du repaire de Strix pour mettre fin une fois pour toutes à ses ingérences maléfiques.● Faircroft's Antiques : Home for Christmas : Les vacances sont un moment de détente, mais pas pour Mia Faircroft. Explorez des scènes d'objets cachés réalisées de manière vivante, restaurez des œuvres d'art dans des mini-jeux amusants et apportez de la joie en cette saison dans Faircroft's Antiques : Home for Christmas !