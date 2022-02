Avec la Switch, est-ce définitivement la fin du double écran chez Nintendo ?

La Wii et la DS/3DS (voir certaines Game & Watch) avaient une saveur particulière : elles permettaient des jeux en regardant un double écran. Sur le GamePad de la Wii U, on pouvait ainsi avoir l'inventaire du personnage, un affichage de la carte tout en se déplaçant sur l'écran de sa télévision pour contempler l'action (comme le titre Watch Dogs d'Ubisoft, jamais porté sur Switch, ou Zombi U). Nintendo s'en est servi pour donner une position de maître du jeu avec son titre Nintendo Land, excellent titre n'ayant pas de réel équivalent sur Switch. Et on se souviendra de ce gameplay asymétrique avec Star Fox Zero et Star Fox Guard.





Mais si le gameplay asymétrique a eu du mal à convaincre alors qu'il aurait pu être une sacré valeur ajoutée pour des adaptations de jeux de société, le double écran a été une force des petites DS et 3DS. Pokémon, Yokai Watch, des séries qui ont massivement utilisées les possibilités du double écran et qui ont eu bien du mal à basculer sur l'écran unique de la Switch. Si Pokémon semble avoir enfin trouver son équilibre, en partant sur les chemins d'univers semi-ouverts, YoKai Watch n'est clairement pas arrivé à passer le cap. Les adaptations du numéro 1 et le 4e épisode n'ont jamais traversé les océans jusqu'à chez nous. D'autres séries phares de la 3DS ont également tardé à basculer sur l'écran unique de la Switch, car la refonte au niveau de l'ergonomie est importante.

Aujourd'hui la Switch règne en maître avec son écran unique et rien ne laisse supposer un retour de la solution double écran. On le voit déjà avec des titres permettant de jouer sur plusieurs écrans accolés en posant plusieurs consoles côte à côte, Nintendo a fait des tests mais n'a pas poursuivi. Peut-être que le passage par la réalité augmentée pourrait être une nouvelle tentative, à condition que la gestion de ces multiples affichages ne viennent pas alourdir la gestion d'ensemble, on se souvient de la Wii U qui avait bien du mal à gérer le gameplay asymétrique avec Star Fox Zero. Certains regrettent la perte du petit écran sur leur manette pro, qui aurait pu afficher quelques éléments sommaires.





