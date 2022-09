Le verdict technique de Splatoon 3

Splatoon 3 arrive demain, du moins officiellement car vous êtes nombreux à l'avoir reçu déjà ce jour et pour les plus chanceux, depuis une bonne semaine, ce constat n'ayant clairement pas été apprécié par Nintendo. Mais pour les autres qui attendent avec impatience de pouvoir en voir de toutes les couleurs sur leur console (si possible la version Oled Splatoon), est-ce que cela tourne bien ?





Les petits gars de Digital Foundry, fidèles à leurs habitudes, ont jaugé les performances de notre nouveau champion pour vérifier s'il a du coffre et des capacités techniques de champion. Voici les résultats de cette enquête, avec une vidéo pour appuyer leurs dires.

Voici le récapitulatif complet :

- L'éclairage semble avoir été amélioré par rapport aux jeux précédents.





- La fidélité visuelle et la taille de la Cité-Clabousse ont augmenté par rapport aux hubs précédents.





- La résolution maximale en mode docking est de 1080p natif, et ne descend pas sous les 820p en cas de charge max. On notera ainsi que le jeu utilise bien une mise à l'échelle dynamique de la résolution pour garantir des performances fluides.





- En mode portable, la résolution maximale est de 720p et quand cela se complique au niveau de la charge, la mise à l'échelle dynamique de la résolution peut se réduire à environ 75 % de cette valeur, soit 540p.





- Pour ceux qui feraient la grimace face à cette résolution dynamique parfois un peu faiblarde, c'est vraiment rare car le plus souvent, la résolution maximale est utilisée, surtout en mode portable, ce qui en fait un portage techniquement soigné.





- Confirmation que la technologie d'AMD, le FSR 1.0 est utilisé pour Splatoon 3, mais honnêtement, il ne semble pas apporter un sérieux coup de boost. C'est un point à surveiller.

- Le taux de rafraîchissement de Splatoon 3 est généralement de 60 FPS, seul le hub fonctionne à 30 FPS. On a donc des performances très stables.

- La texture de fourrure appliquée à certains ennemis est nouvelle pour Splatoon 3.





- [Spoil] : Lorsque vous explorez les îles en mode solo, la peinture que vous pulvérisez reste dans les niveaux jusqu'à ce que vous fermiez le jeu.





- Il ne semble pas y avoir de ralentissement du FPS en mode solo.





C'est donc du tout bon niveau technique et nulle doute que vous devriez apprécier dans de bonnes conditions vos parties Splatoon 3 durant ces prochains jours.



Splatoon 3 - Nintendo Switch - The Digital Foundry Tech Review 09/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Les temps de chargement sont relativement courts.Source : Digital Foundry