Nintendo a dévoilé une carte du monde de Splatoon 3

Les Inklings et les Octolings se sont toujours demandés comment le monde de Splatoon s'articule, et cette carte devrait les aider. Vous pouvez voir toutes sortes de points de repère tels que la Cité-Eclabousse, la baie d'Inkopolis, les zones de baignade des salmonidés et bien plus encore !



"Comme vous pouvez le voir, la place de Chromapolis dans le premier titre et le Square de Chromapolis dans le second épisode sont tous deux situés au cœur de la ville, et ils sont à peu près aussi éloignés l'un de l'autre que la gare de Shibuya et la gare de Harajuku dans le train à Tokyo. En termes de distance, cela représente environ 1,2 kilomètre (environ 0,75 miles). Cependant, nous avons discuté du fait que nous voulions que la Cité-Eclabousse se déroule dans une région très éloignée des lieux des deux titres précédents, avec un climat complètement différent. Nous avons préparé une carte comme celle-ci afin de pouvoir développer le jeu en tenant compte des distances géographiques."

Dans le dernier volume de la série " Ask the Developer " de Nintendo, une carte du monde officielle de Splatoon 3 a été révélée.Le directeur du jeu Splatoon 3, Shintaro Sato, explique que cette carte a été créée pour donner une impression de distance entre les trois villes (la place de Chromapolis de Splatoon 1, Le Square de Chromapolis de Splatoon 2 et Cité-Eclabousse de Splatoon 3). Son collègue, Seita Inoue, a donné un peu plus de détails sur la géographie de la carte :Voilà, nous avons enfin une idée de la manière dont le monde de Splatoon s'articule.