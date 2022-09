Nodulithe au coeur de la prochaine Journée Communautaire de Pokémon GO

Pokémon GO poursuit son petit bonhomme de chemin et la nouvelle saison s'accompagnera évidemment de nouvelles Journées Communautaires à venir chaque mois.Cela commence dès le dimanche 18 septembre avec une Journée Communautaire dédiée au Pokémon Nodulithe, le Pokémon de type Roche issue de la cinquième génération.Comme à chaque Journée Communautaire, le Pokémon apparaitra en nombres et il pourra être capturé sous sa forme chromatique ! Et si cela n'était pas suffisant, si vous faites évoluer votre Pokémon jusqu'au Gigalithe, celui-ci connaitra une attaque chargée exclusive : Laser Météore !Un ticket d'Étude Spéciale pourra être acheté en boutique pour vous accompagner tout au long de ce Community Day. Rendez-vous le dimanche 18 septembre de 14h à 17h, heure locale !