News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Annoncé presque en même temps que le duo Épée et Bouclier, le Pokémon Home sera donc lancé en février 2020, le jour exact restant encore inconnu.L'application sera proposée non seulement sur Switch, mais aussi sur iOS et Android. Elle permettra aux joueurs de récupérer et regrouper leurs Pokémon venant de la Banque Pokémon et de Let's Go PIkachu et Evoli afin de les envoyer vers les derniers épisodes en date.Une condition cependant, il faudra que ces Pokémon soit présents dans le Pokédex régional de Galar. Aucun changement donc depuis l'annonce qu'avait faite Game Freak. Le prix reste quant à lui inconnu mais on ne devrait pas tardé à en apprendre plus. Espérons que le tarif ne soit pas plus élevé que celui de la Banque Pokémon.Concernant les autres annonces de ce Pokémon Direct plein de surprises, rendez-vous ici et là