Le film Super Mario Bros. pourrait rapporter 85 à 90 millions de dollars dès son week-end d'ouverture

Le film Super Mario Bros. est attendu dans deux petites semaines et les prévisions du box office ont été révélées, ce qui nous donne une bonne idée de son succès potentiel à venir. Selon les estimations, le film devrait rapporter au moins 85 à 90 millions de dollars au cours de son week-end d'ouverture de cinq jours, du mercredi 5 avril au dimanche 9 avril.Ces chiffres sont très prometteurs pour le film, qui est basé sur l'une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Les projections indiquent également que le film pourrait battre le record d'ouverture de Sonic the Hedgehog 2, qui avait établi un record dans la catégorie des films basés sur un jeu vidéo.Le succès de Sonic the Hedgehog 2 était indéniable, avec 71 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture en avril 2022. Le film a dès lors connu un succès mondial, devenant le quatrième film basé sur un jeu vidéo le plus rentable de tous les temps.Le site Deadline nous donne quelques précisions sur le public qui devrait plébisciter le film : on avoue ne pas s'inscrire dans la classe démographique renseignée, puisque les principaux spectateurs devraient être les enfants de moins de 12 ans, si l'on en croit l'analyse. La date de sortie du film n'est pas anodine : c'est la semaine précédant le week-end de Pâques, une période avec des jours fériés dans la plupart des pays du monde.Le film Super Mario Bros a pour réalisateurs Aaron Horvath et Michael Jelenic, qui sont également connus pour leur travail sur Teen Titans Go! Rappelons que le film proposera de retrouver Chris Pratt dans la voix de Mario, Anya Taylor-Joy dans celui de Peach et Charlie Day dans celui de Luigi.On conclura en rappelant, grâce aux données indiquées par Deadline.com, que le film Super Mario Bros de 1993, pour un budget de quelques 50 millions de dollars, n'avait finalement rapporté que 39 millions de dollars. Un échec donc, dont nous aurons bientôt l'occasion de reparler sur PN avec toute la nostalgie que cette année 1993 porte avec elle !Pour le plaisir, voici pour rappel la toute dernière bande-annonce du film, dévoilée lors d'un ultime Nintendo Direct spécial :Source : Deadline.com