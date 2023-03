MyNintendo : des posters de jeux Game Boy disponibles

Le My Nintendo accueille une nouveauté pour les fans nostalgiques de la Game Boy : un lot de 3 posters a fait son apparition.Contre 600 Points Platine, il est possible d'obtenir un lot de 3 posters d'une taille de 70 x 50 cm, issus des jeux Metroid II: Return of Samus, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins et The Legend of Zelda: Link's Awakening.Voici un aperçu des posters :En prenant ces posters, vous n'aurez qu'à payer les frais de port, soit 2,99 euros ! Les posters sont livrés enroulés et protégés.Rendez-vous dès maintenant sur le service My Nintendo pour vous procurer le lot de posters contre 600 points Platine.