Lush annonce des produits sous licence Super Mario en édition limitée pour la sortie du film

Lush s'associe à Super Mario Bros. le film Nintendo + Illumination pour lancer en édition limitée une nouvelle gamme de produits. Wa-hoo! Super Mario Bros. le film Nintendo + Illumination exclusivement au cinéma le 5 avril 2023. #LUSHXSUPERMARIOMOVIE #SUPERMARIOMOVIE

Lush, célèbre entreprise de produits cosmétiques et créatrice des bombes de bain (si si, cela existe !), a annoncé un nouveau produit dérivé en collaboration avec Nintendo à l'occasion de la sortie du film Super Mario Bros.Il s'agit d'une bombe de bain à l'effigie de Super Mario en forme de bloc de points d'interrogation. Tout un symbole ! Aux Etats-Unis, cette bombe de bain sera disponible à partir du 24 mars 2023. En Europe, Lush se contente d'annoncer la collaboration, sans donner de plus amples détails pour le moment.Les fans de la franchise pourront donc se plonger dans un bain relaxant tout en célébrant leur amour pour Super Mario grâce à cette édition limitée de la bombe de bain Lush. Cette collaboration, aussi inattendue qu'inutile dans le fond, est une nouvelle occasion de parler du film d'animation Super Mario Bros, un film qui pourrait générer plus de 85 millions de dollars de recettes lors de son week-end d'ouverture Lush évoque en Europe sa collab' avec Nintendo de la façon suivante :