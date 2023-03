Splatoon 3 : un Splatfest spécial créatures mystérieuses du 1er au 3 avril 2023

Le prochain festival démarrera le 01/04 et opposera trois créatures mystérieuses. D'après vous, laquelle existe pour de vrai ? pic.twitter.com/7zTTNJzQ8p — Splatoon France (@Splatoon_FRA) March 16, 2023

Nintendo a annoncé la tenue du prochain Splatfest pour Splatoon 3, qui se déroulera du 1er avril au 3 avril 2023. Cette fois-ci, les joueurs devront choisir leur camp parmi des créatures mystérieuses : le Monstre du Loch Ness, les Martiens ou Bigfoot.Le thème de cette nouvelle édition de Splatfest promet d'être controversé et suscitera sans aucun doute des combats acharnés entre les équipes de leurs fans respectifs. Les joueurs pourront donc mener des affrontements colorés mais néanmoins endiablés pour défendre leur créature préférée.Le Splatfest commencera le 1e avril à 2 heures (heure française) et se terminera le 3 avril à 2 heures. Ce sera déjà le cinquième Splatfest depuis la sortie de Splatoon 3 en septembre 2022, et la question à laquelle vous devrez répondre sera la suivante : "qu'est-ce qui existe pour de vrai ?".