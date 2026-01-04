News Shinobi : Art of Vengeance (Switch)
Le DLC de Shinobi Art of Vengeance disponible !
Joe Musashi de retour avec un DLC pas piqué des hérissons ? On vous en parle dans cet article !News
Ressortez vos Sabres !Les fans de Shinobi Art of Vengeance peuvent de nouveau retâter du Shuriken.
Shinobi Art of Vengeance est sorti le 29 aout 2025 sur Nintendo Switch. Après un accueil plutôt enjoué sur les bornes de jeu de la Paris Games Week et de la Japan Expo 2025, le jeu a reçu une très bonne note à la rédaction de Puissance Nintendo. Nous vous invitons d'ailleurs à revoir le test disponible ici si vous n'êtes pas encore passé du côté obscur du nindo.
Un petit coup de Bo pour améliorer le jeu !Si vous hésitez toujours, sachez qu'une démo est également disponible du côté de l'eshop. Elle vous permet de vous familiariser avec le gameplay plutôt technique de Joe Musashi.
Pour les possesseurs de NIntendo Switch 2, des plaintes ont été émises au sujet de la qualité graphique et de sa résolution basse qui entachait l'expérience de jeu. Heureusement, les mécontents ont été entendus car en septembre dernier, les développeurs de Lizardcube ont pondu un correctif permettant de rehausser la résolution mais également de corriger de nombreux bugs.
Affutez vos Kunais !Quelques mois plus tard, les fans de la saga ne sont pas laissés sur le côté. En effet, le DLC intitulé Niveau Méchants SEGA est d'ores et déjà disponible. Celui-ci met en scène un crossover plutôt inattendu puisque l’on peut combattre les méchants emblématiques de Sega. Vous y retrouverez donc le géant sculptural Death Adder de Golden Axe, le machiavélique Goro Majima tout droit de sorti de Yakuza, Like a Dragon et l'éternel antagoniste de Sonic, le docteur Robotnik. Un choix plutôt audacieux qui vient casser les codes de la saga Shinobi.
Les développeurs du jeu n'ont pas été avare en contenu sur ce DLC car on pourra retrouver cinq nouveaux niveaux, deux nouveaux modes Boss, trois nouveaux Ninpô, trois nouvelles tenues pour Joe Musashi et six nouvelles musiques. Les joueurs les plus compétitifs seront également aux émois car ils pourront se frotter au mode hardcore mettant vos nerfs à rude épreuve.
SHINOBI: Art of Vengeance - SEGA Villains Stage DLC Gameplay - Nintendo Switch
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