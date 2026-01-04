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007 First Light Disponible sur Switch 2 depuis le 27/03/2026
News 007 First Light (Switch 2)

James Bond reporté à cet été sur Nintendo Switch 2 !

007 first Light marque le retour en grandes pompes de James Bond sur une console Nintendo. Le jeu se voit une nouvelle fois reporté de quelques mois uniquement pour sa version Switch 2.
On vous dit tout dans cet article !

News
IO interactive nous avait déjà annoncé un retard initial pour une sortie prévue le 27 mai 2026 sur PC, Xbox, Playstation 5 et Nintendo Switch 2. Pour les fans de Nintendo, il faudra désormais faire preuve une nouvelle fois d'un peu de patience pour découvrir ce jeu qui s'annonce très prometteur. Le studio Danois, connu pour être à l'origine de la saga Hitman, se voit donc contraint de reporter exclusivement la version Switch 2 pour une date ultérieure. D'après leur communication, nous pourrions mettre les mains sur la version Nintendo Switch 2du jeu pour l'été.
IO interactive met l'accent sur leur volonté de vouloir nous proposer la meilleure expérience de jeu possible sur la Nintendo Switch 2. Nous serons donc très vigilants lors de son test au sujet de l'optimisation graphique et de la fluidité au niveau de l'affichage sur notre console préférée.
Le calendrier restait également plutôt tendu car à quelques jours d'intervalles est également prévu sur NIntendo Switch 2 un jeu issu également d'un éditeur tiers qui s'annonce très attendu. Il s'agit de Lego Batman™ : Legacy of the Dark Knight qui a fait sensation notamment à la Gamescom 2025. Nous aurons également sur la fin du mois de mai la sortie de Yoshi and the Mysterious Book sur Nintendo Switch 2.

Du coup, en se projetant sur l'été, IO interactive prévoit une fenêtre de sortie plus propice pour faire de 007 first Light un succès et peut être qui sait une relève au mythique GoldenEye 007 sur Nintendo 64
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