News Films d'animation Super Mario
Super Mario Galaxy Le Film : 628,8 millions de dollars en deux week-ends, un carton spatial
En seulement douze jours d'exploitation, le film d'Illumination s'impose comme le film américain le plus rentable de l'année... La course vers le milliard semble bien engagée.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
Après un premier week-end exceptionnel à 372,5 millions de dollars qui avait placé la barre très haut, la question était simple : le soufflé allait-il retomber ? La réponse est non. Ou en tout cas, pas de manière inquiétante.
Pour mémoire, le premier Super Mario Bros. Le Film avait reculé de 36,9 % lors de son deuxième week-end avec 92,3 millions de dollars. Cela restait à l'époque le septième meilleur 2e week-end de l'histoire pour un film d'animation.
Super Mario Galaxy ne bat pas ce score, mais s'inscrit tout de même dans le peloton de tête historique : avec ce résultat, il affiche le septième meilleur deuxième week-end pour un film d'animation, derrière Inside Out 2, Super Mario Bros., La Reine des Neiges 2, Les Indestructibles 2, Le Monde de Dory et Shrek 2.
Les marchés les plus performants à l'international sont le Mexique (47,8 millions cumulés), le Royaume-Uni et l'Irlande (37,4 millions), l'Allemagne (29 millions) et la France, qui pointe à 23,9 millions de dollars. De quoi rappeler que le démarrage en France avait déjà été impressionnant dès la première semaine.
Seul le film chinois Pegasus 3, avec 641 millions de dollars de recettes mondiales, le devance encore au classement général de l'année 2026. Cet écart devrait rapidement s'effacer à mesure que le film finit de sortir sur tous les marchés du monde.
La comparaison avec le premier film reste instructive : Super Mario Bros. Movie avait atteint 678 millions de dollars après deux week-ends d'exploitation, avant de terminer sa carrière à 1,36 milliard. Galaxy se retrouve donc 13% en dessous de ce rythme, mais largement devant Minecraft Le Film qui n'affichait que 551 millions au même stade.
On avait déjà noté après les 68 millions du premier jour mondial que la trajectoire s'annonçait exceptionnelle. Les chiffres du deuxième week-end confirment que Super Mario Galaxy Le Film n'est pas un feu de paille : c'est un phénomène durable, et on trépigne d'impatience de voir où il atterrira au terme de son exploitation.
Et vous, vous l'avez déjà vu... voire même peut-être déjà revu et rerevu ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Deadline, Variety, Screen Daily, The Hollywood Reporter
- 69 millions de dollars de recettes aux États-Unis lors du 2e week-end, pour un total nord-américain de 308,1 millions
- 152,5 millions de dollars de recettes mondiales ce week-end, soit 628,8 millions cumulés en douze jours
- Premier film de studio américain de 2026 à franchir les 300 millions domestiques et les 600 millions mondiaux
- Le Japon et la Corée du Sud n'ont pas encore ouvert : la route vers le milliard reste ouverte
Après un premier week-end exceptionnel à 372,5 millions de dollars qui avait placé la barre très haut, la question était simple : le soufflé allait-il retomber ? La réponse est non. Ou en tout cas, pas de manière inquiétante.
Un recul maîtrisé, des records qui s'enchaînentLe film des studios Illumination produit par Nintendo et Universal est resté numéro un du box office nord-américain avec 69 millions de dollars, répartis sur 4 284 salles. La chute par rapport au week-end d'ouverture se limite à 48 %, une tenue jugée solide pour un blockbuster de cette envergure.
Pour mémoire, le premier Super Mario Bros. Le Film avait reculé de 36,9 % lors de son deuxième week-end avec 92,3 millions de dollars. Cela restait à l'époque le septième meilleur 2e week-end de l'histoire pour un film d'animation.
Super Mario Galaxy ne bat pas ce score, mais s'inscrit tout de même dans le peloton de tête historique : avec ce résultat, il affiche le septième meilleur deuxième week-end pour un film d'animation, derrière Inside Out 2, Super Mario Bros., La Reine des Neiges 2, Les Indestructibles 2, Le Monde de Dory et Shrek 2.
628,8 millions de dollars en douze joursÀ l'international, le film a engrangé 83,5 millions de dollars supplémentaires sur 81 territoires ce week-end, pour un total mondial de 628,8 millions de dollars : 308,1 millions en Amérique du Nord et 320,6 millions à l'étranger.
Les marchés les plus performants à l'international sont le Mexique (47,8 millions cumulés), le Royaume-Uni et l'Irlande (37,4 millions), l'Allemagne (29 millions) et la France, qui pointe à 23,9 millions de dollars. De quoi rappeler que le démarrage en France avait déjà été impressionnant dès la première semaine.
Déjà le film américain le plus rentable de l'annéeSuper Mario Galaxy Le Film est le premier long-métrage de studio américain de l'année à franchir les 300 millions domestiques et les 600 millions mondiaux. Il s'impose désormais comme le film US le plus lucratif de 2026 à ce jour.
Seul le film chinois Pegasus 3, avec 641 millions de dollars de recettes mondiales, le devance encore au classement général de l'année 2026. Cet écart devrait rapidement s'effacer à mesure que le film finit de sortir sur tous les marchés du monde.
La comparaison avec le premier film reste instructive : Super Mario Bros. Movie avait atteint 678 millions de dollars après deux week-ends d'exploitation, avant de terminer sa carrière à 1,36 milliard. Galaxy se retrouve donc 13% en dessous de ce rythme, mais largement devant Minecraft Le Film qui n'affichait que 551 millions au même stade.
Le milliard en ligne de mireDeux marchés majeurs n'ont pas encore ouvert leurs portes : le Japon et la Corée du Sud, dont les sorties sont respectivement prévues les 24 et 29 avril. Pour un film Nintendo, l'accueil au Japon sera évidemment scruté de près... et pourrait changer la donne dans la course au milliard.
On avait déjà noté après les 68 millions du premier jour mondial que la trajectoire s'annonçait exceptionnelle. Les chiffres du deuxième week-end confirment que Super Mario Galaxy Le Film n'est pas un feu de paille : c'est un phénomène durable, et on trépigne d'impatience de voir où il atterrira au terme de son exploitation.
Et vous, vous l'avez déjà vu... voire même peut-être déjà revu et rerevu ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Deadline, Variety, Screen Daily, The Hollywood Reporter
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.