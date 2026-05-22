The Legend of Zelda: A Link Between Worlds débarque sur Nintendo Music

Nintendo Music semble s'accorder avec Spotify pour faire du vendredi le jour des nouveautés musicales.Du coup, nous accueillons en ce jour radieux la bande originale d'un jeu Zelda qui n'est pas souvent cité et pourtant il s'agit d'un petit bijou sorti sur Nintendo 3DS en 2013. The Legend of Zelda : A Link Between Worlds se situe dans la droite lignée du chef d'œuvre de la Super Nintendo A Link to the Past puisqu'il en reprend les codes.La particularité de cet opus repose sur la capacite de Link à se déplacer dans les murs. Ce pouvoir augmenté par la 3d stéréoscopique de la console permet notamment d'accéder à des zones jusque-là inaccessibles et ainsi de progresser dans l'aventure.A la baguette, on retrouve Ryō Nagamatsu s'étant illustré sur les partitions de Super Mario Galaxy 2 puis sur les différents épisodes de la série Splatoon. Nous aurons donc le plaisir de fredonner cette semaine les 105 mélodies de la bande originale. Un ajout copieux puisqu'il représente tout de même 2h 31 d'écoute, de quoi vous faire passer le temps durant un trajet pendant ce long Week end ensoleillé !D’ici-là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fournée sur Nintendo Music !