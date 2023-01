La vidéo de DidYouKnowGaming concernant les preuves d’un Zelda annulé à nouveau disponible

Au début du mois de décembre 2022, Nintendo a fait retirer de YouTube un documentaire journalistique sur le lancement avorté d'un jeu Zelda Tactics développé courant 2004 par Retro Studios. Vous pouvez retrouver les détails dans notre précédent billet dédié à ce sujet ici . Alors qu’on pensait ce travail définitivement aux oubliettes même si cela interrogeait concernant la liberté de la presse d’enquêter sur ce type de sujet, petite surprise : Google a remis en ligne la vidéo incriminée la semaine dernière. En effet, après enquête, la plateforme de partage de vidéos de Google n’a pas pu établir une quelconque violation des droits d'auteur. DidYouKnowGaming a donc réussi à obtenir l'annulation d'une notification de retrait de droits d'auteur, ce qui est fort rare.

"Nous avons gagné", a tweeté la chaîne YouTube DidYouKnowGaming le 28 décembre. "La vidéo de Heroes of Hyrule est de nouveau disponible." La chaîne a ajouté que YouTube avait confirmé que la notification originale de retrait des droits d'auteur provenait bien de Nintendo et non d'un imposteur, et que la vidéo avait reçu plus de 20 000 vues au cours de sa première journée de retour.





Si pour le moment Nintendo n’a pas émis le moindre commentaire sur ce sujet, il n’est pas impossible que ses juristes reviennent à la charge dans les prochains jours. Pour rappel, la vidéo de la discorde, mise en ligne en octobre dernier, présentait des éléments tirés d'un projet avorté de Retro Studios visant à créer un spin-off tactique de Legend of Zelda pour la Nintendo DS intitulé The Heroes of Hyrule. La vidéo passait en revue les objectifs de conception et expliquait pourquoi le studio, surtout connu pour Metroid Prime, était intéressé par ce projet, le tout basé sur une interview de l'ancien développeur à l'origine du projet.





Lorsque Nintendo a évoqué la défense de ses droits d’auteur pour émettre une notification de retrait, DidYouKnowGaming a accusé Nintendo de censure. L’objectif de la vidéo étant de préserver des archives historiques, cette demande de retrait était donc une atteinte au droit d’enquête journalistique. Cette première victoire n’est qu’une première étape technique comme l’explique Shane Gill, le propriétaire de DidYouKnowGaming :



"Lorsque vous contrer une DMCA sur YouTube, l’entreprise à l’origine de l’action de DMCA a 10 jours ouvrables pour montrer qu'elle a pris des mesures légales contre vous, ou la vidéo est restaurée", a tweeté Shane Gill. J'ai donc passé les deux dernières semaines à vérifier mes e-mails pour voir si Nintendo me poursuivait [sic]."

Ainsi, en l’absence d’une action judiciaire plus importante de la part de Nintendo, la procédure s’est donc achevée au bout de 10 jours avec la remise en ligne de la vidéo. Désormais, si Nintendo veut à nouveau faire supprimer cette vidéo, il faudrait que Nintendo décide de poursuivre la chaîne DidYouKnowGaming en justice. Une solution beaucoup plus délicate pour Nintendo car il faudrait vraiment marcher sur des œufs pour prouver que son action ne fait pas entrave avec la liberté de la presse, aucun document original n’ayant été dérobé. La vidéo présente simplement une proposition qui n'a pas reçu le feu vert de Nintendo à l'époque, plus intéressé par la poursuite du développement du 3e opus de Metroid Prime puis par le lancement d'une reprise jugée plus lucrative à l'époque : Donkey Kong.





LOST Zelda Game for Nintendo DS: Heroes of Hyrule - Ft. @Zeltik 01/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : DidYouKnowGaming via Kotaku