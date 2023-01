Quelques détails techniques sur les performances de Fire Emblem : Engage

We've Played Fire Emblem Engage for 12+ Hours! - PREVIEW (Less Talking, More Fighting) 01/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fire Emblem Engage - Nintendo Switch - Big Tech Upgrades vs Three Houses 01/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé il y a quelques mois, le prochain jeu Fire Emblem arrive dans à peine deux semaines sur Nintendo Switch ! Fire Emblem : Engage s'apprête à arriver avec sa nouvelle mécanique de jeux, ses personnages en pagaille et une nouvelle histoire pleine de rebondissements.Quelques médias américains ont pu découvrir le jeu en avant première et ont livré leurs premières impressions.Nous allons pas trop vous spoiler sur le contenu des premières heures de jeu mais beaucoup d'impressions soulignent le changement de style entre Engage et Tree Houses sur l'aspect "social" apporté aux personnages. Fire Emblem : Engage semble marqué un retour aux sources de la saga Fire Emblem par rapport à Fire Emblem : Three Houses qui embrassait un virage un peu éloigné du jeu de rôle tactique.Ce qui nous intéresse c'est les impressions de Digital Foundry qui s'est attardé sur l'aspect technique du jeu et notamment ses performances sur la Nintendo Switch :La vidéo détaille les choses mais nous pouvons retenir que Fire Emblem : Engage semble visuellement plus réussi que Tree Houses, notamment sur le rendu des personnages et des environnements.En terme de résolutions, le jeu vise du 1080p en mode docké et 720p en mode portable. En pratique, le jeu atteint presque cela avec 30 images par seconde avec quelques sauts de temps en temps et lors de certaines transition entre la carte les scènes de bataille. À noter enfin que ce nombre d'images par seconde est beaucoup plus stable que dans Fire Emblem : Three Houses et que les temps de chargement y sont aussi plus courts.Que du positif du coup techniquement a priori. Il restera évidemment à confirmer tout cela lors du lancement du jeu, exclusivement sur Nintendo Switch, le 20 janvier prochain !