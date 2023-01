Galaga arrive sur Nintendo Switch via Arcade Archives

Galerie images 04/01/2023









Galaga est un jeu de tir vertical, initialement édité par Namco en 1981 en tant que suite d'un autre jeu à succès de l'époque, Galaxian. Le but du jeu est de tirer sur des vagues d'aliens qui descendent vers le joueur sous différentes formes.Ca vous rappelle un certain Space Invaders ? C'est normal, mais de nouvelles mécaniques avaient été ajoutées dans ce jeu, comme la possibilité pour les aliens de se transformer en d'autres types d'extra-terrestres avec de nouvelles attaques.Sur Arcade Archives, Galaga sera disponible en téléchargement numérique sur Switch à partir du 5 janvier 2023. Il coûtera 7,99 $ / 6,99 € / 6,29 £ sur l'eShop de Switch, une petite somme tout de même pour un jeu qui a un tout petit peu plus de 40 ans, mais la nostalgie est à ce prix !Source : ASCII.jp via Nintendo Everything