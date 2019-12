Le top 30 de la semaine du 16 au 22 décembre ne laisse pas trop de doute sur le succès de la Switch à Noël au Japon. Hormis 3 jeux playstation 4, on n'y retrouve que des titres Nintendo Switch.Pokémon Epée/Bouclier et Luigi's Mansion 3 se place sans surprise en première et deuxième positions, mais on observe à la vue de ce top que nombre de japonais ont du profiter des fêtes pour se payer leur première Switch. Tous les classiques de la console, de Breath of the Wild à Mario Kart 8 Deluxe se classent également haut dans le top (même si Japon oblige, Link ne connaît le même succès que chez nous). Nintendo doit se frotter les mains.Voici le classement complet qui, comme d'habitude, ne prend en compte que les ventes physiques :30 - Olympic Games Tokyo 2020 : The Official Video Game - Switch - 6 139 exemplaires vendus - 75 821 au total29 - FIFA 20 - Switch - 6 222 exemplaires vendus (+82%) - 38 118 au total28 - Monster Hunter World : Iceborne Master Edition - PS4 - 6 312 exemplaires vendus - 411 902 au total27 - Kirby : Star Allies - Switch - 6 631 vendus - (+80%) - 778 039 total26 - Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Édition ultime - Switch - 6 951 vendus (+25%) - 456 426 total25 - Terraria - Switch - 7 516 vendus nouveau)24 - Eiga Sumikko Gurashi : Tobidasu Ehon to Himitsu no Ko - Game de Asobou! Ehon no Sekai - Switch - 8 394 (+56%) - 26 352 au total23 - Uta no Prince-Sama : Repeat Love - Switch - 8 410 (nouveau)22 - Fortnite Darkfire Bundle - Switch - 8 464 (+52%) - 34 910 au total21 - Super Mario Odyssey - Switch - 9 639 (+73%) - 2 039 914 au total20 - Jikkyou Powerful Pro Baseball - Switch - 9 649 (+60%) - 201 884 au total19 - Warriors Orochi 4 Ultimate - Switch - 9 92818 - Taiko no Tatsujin : Drum ‘n’ Fun! - Switch - 11 602 (+87%) - 409 844 au total17 - New Super Mario Bros. U Deluxe - Switch - 11 936 (+71%) - 735 437 au total16 - The Legend of Zelda : Breath of the Wild - Switch - 12 113 (+83%) - 1 470 179 au total15 - Project Sakura Wars - PS4 - 13 532 (-90%) - 153 908 au total14 - Yo-Kai Watch 4++ - Switch - 14 558 (+50%) - 34 565 au total13 - Warriors Orochi 4 Ultimate - PS4 - 18 386 (nouveau)12 - Splatoon 2 - Switch - 19 662 (+76%) - 3 231 666 au total11 - Disney Tsum Tsum Festival - Nintendo Switch - 20 709 (+102%) - 108 025 au total10 - Super Mario Party - Nintendo Switch - 32 041 (+65%) - 1 229 061 au total9 - Super Smash Bros. Ultimate - Nintendo Switch - 34 085 (+61%) - 3 417 667 au total8 - Super Mario Maker 2 - Nintendo Switch - 34 368 (+77%) - 774 102 au total7 - Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Switch - 37 835 (+69%) - 2 618 126 au total6 - Fishing Spirits: Nintendo Switch Version - Switch - 38 527 (+84%) - 303 372 au total5 - Minecraft - Switch - 41 907 (+67%) - 1 105 034 au total4 - Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 - Nintendo Switch - 50 405 (+89%) - 154 2623 - Ring Fit Adventure - Nintendo Switch - 56 861 (-2%) - 443 118 au total2 - Luigi's Mansion 3 - Nintendo Switch - 78 903 (+63%) - 446 649 au total1 - Pokémon Épée / Bouclier - Nintendo Switch - 288 199 (+24%) - 2 744 658 au totalCôté vente de console, cela se confirme avec 291 485 consoles Switch vendues. A noter cependant que la PS4 n'a pas démérité avec 107 313 unités écoulées, alors que Sony n'en vendait que 11 216 la semaine précédente. Le rabais de 10 000 yen sur les consoles PS4 mis en place par Sony a donc attiré plus d'un joueur.La Switch a écoulé 11 149 163 exemplaires depuis son lancement sur l'archipel nippon, contre 8 666 894 de Playstation 4.Source : Famitsu via jeuxvideo.com