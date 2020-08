News Shigeru Miyamoto

Dylan Cuthbert et Giles Goddard expliquent qu’à cette époque, Nintendo n’avait jamais eu personne extérieure de Nintendo travaillant dans leur bâtiment et qu’ils avaient eu l’honneur d’avoir été admis, en devant donc déménager au Japon pour ce travail, tout en révélant qu’on leur avait aménagé un bureau séparé, dans une pièce à part, bien à l’écart des autres départements créatifs. Cuthbert révèle que le célèbre développeur Shigeru Miyamoto n'avait le droit de fumer que dans la zone où Star Fox était en cours de développement et qu’il est venu fumer constamment dans leur espace de travail. Voici ce qu’indique Cuthbert :







Le seul endroit dans le bureau où ils ont autorisé Miyamoto à fumer était l'endroit, la zone où nous étions. Il s’en allumait une derrière nous et il était en train de fumer. Et nous étions en train de programmer et nous nous disions : "Oh, il est de retour ? Nous essayions de mettre en place quelque chose d'intéressant, et il se mettait à parler d'arbres ou de quelque chose comme ça, ou, vous savez, quelque chose de complètement différent. Mais nous avons réalisé au bout d'un certain temps que c'est en fait la raison pour laquelle il est un génie créatif. C'est parce que son cerveau pense à toutes ces choses différentes en même temps.





HIGH SCORE /Netflix (Official Trailer) 13/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour pouvoir visualiser tout cela et obtenir d’autres informations, vous pourrez regarder High Score sur Netflix à partir du 19 août, à condition d’avoir un abonnement.





High Score est une série de six documentaires commandés par Netflix et produite par Great Big Story, sur certains moments importants de l’histoire du jeu vidéo. Des sujets très intéressants mais portés un peu au pas de charge pour cause d’un format relativement court, qui laissera sur sa faim certains connaisseurs ayant déjà lu de nombreux livres sur certains sujets, mais permettant toutefois de visualiser quelques documents de grande qualité et obtenir quelques confidences amusantes.Ainsi dans l’épisode à venir le 19 août, les développeurs du studio Argonaut Software, travaillant sur le Star Fox pour Snes, reviennent sur leur relation avec Nintendo et surtout sur les venues « très » régulières de Miyamoto pour griller une petite cigarette dans leur local.Une façon assez classe de dire que Miyamoto est un grand homme, même s’il a pollué leurs poumons un moment. Heureusement pour les autres développeurs, Miyamoto a rangé ses cigarettes depuis de nombreuses années et on sait ce qu’il adviendra de la franchise Star Fox sur Snes. Dans The New Yorker, Miyamoto avait révélé également que lors de ses quarante ans, outre la cigarette, il avait abandonné sa passion du jeu dans les Pachinko (un hybride de la machine à sous et du flipper, très populaire au Japon). Des arrêts qui ont dû être économiquement intéressants pour lui.