News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

animal crossing the horror movie pic.twitter.com/OOthDzsK9A — soap @ ANIMAL CROSSING (@damnulens) March 23, 2020

Day 45 on the Island. The animals have all turned savage as food and resources are all gone. I’ve been locked in my house for 3 weeks I can hear Tom Nook clawing at my door. No help is coming. #AnimalCrossing pic.twitter.com/00W8ZEsclM — Danimal Crossing (@DanielKennedyDK) March 24, 2020

Converted some of my art into QR for those interested. pic.twitter.com/xpSI6ZPFGi —@jrgdrawing March 23, 2020

On vous a sélectionné une petite séries d'actualités autour d'Animal Crossing pour bien démarrer la soirée, mais on voulait aussi vous proposer de découvrir une nouvelle série de vidéos concoctée par RYoGA, que voici :C'est Nintendo Dream qui proposera, au Japon, un Guide Complet d'Animal Crossing: New Horizons, dès le 28 avril prochain. Pour 1650 yens, ce livre de 1072 pages (mille soixante-douze !!) permettra de découvrir tous les animaux, tous les items, toutes les infos sur comment utiliser tel ou tel outil, et bien bien bien bien plus encore !Voici un scan de la publicité pour ce Guide archi-complet qui sera édité avec Kadokawa Shoten au Japon :Voilà un moment qu'on n'avait plus eu de nouvelles de la PETA, l'association américaine de défense des animaux. L'association a publié un Guide, "un guide végétarien pour Animal Crossing: New Horizons", dans lequel l'association explique les mille et une façons de maltraiter des animaux qu'on nous propose de retrouver dans le jeu.Vous pouvez accéder à ce guide ici Il explique que non, quand on est végétarien, on ne pêche pas dans la vraie vie, ni dans sa vie dans Animal Crossing. Soit. Le guide va ainsi parcourir les différentes activités qu'on est amenées à réaliser sur l'ile pour progresser, et on comprend vite que l'issue n'est pas très heureuse pour quiconque veut suivre les précepts végétariens dans son jeu.Le guide explique comment afficher ses valeurs en tant que végétarien, et explique aussi tout ce qu'on peut faire de conforme à celles-ci dans le jeu, comme manger des fruits, jouer de la musique sous les étoiles, rester assis devant un feu, etc.Grâce à la personnalisation des sols, murs et designs de vêtements, plusieurs joueurs ont transformé Animal Crossing en scène d'horreur. Bon, tout est relatif, mais certains designs sont plutôt réussis (et inquiétants !) :Ne manquez pas nos autres petites actualités au sujet d'Animal Crossing :Sources : JapaneseNintendo