News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

RYoGA nous propose de le retrouver dans deux nouvelles vidéos Découverte d'Animal Crossing: New Horizons. Vous pourrez retrouver les premiers épisodes dans cette news mais aussi sur sa chaîne YouTube Il est possible de personnaliser la couleur des Joy-Con de la Switch qui vous est remise dans Animal Crossing: New Horizons. Grâce à la fonction Remake de l'atelier de bricolage, il est toutefois possible de changer la couleur des Joy-Con pour les passer en gris.Il n'y a pas d'autre couleur disponible pour le moment, alors qu'on sait qu'il existe rien moins que combinaisons de couleurs différentes grâce aux différentes couleurs proposées sur le marché depuis la sortie de la Switch, le 3 mars 2017.Le site Polygon a publié un article original dans lequel on découvre le talent des joueurs pour transformer les chapeaux en... nourriture ! En utilisant les motifs personnalisés, les joueurs proposent de retrouver des plats en guise de design sur les vêtements et les couvre-chefs.Et en effet, il faut reconnaître que cela met l'eau à la bouche : si les gâteaux ont une place prépondérante dans les réalisations compte tenu du fait qu'un chapeau est de forme circulaire, les joueurs ont aussi créé pas mal de plats dont on vous propose une petite sélection ci-dessous. Les plus intéressés pourront suivre MerryDeli_4u sur Twitter.Et vous pourrez même apprendre ici comment faire de même ! On attend les premières photos de choucroute et de tarte à la praline pour une prochaine actualité d'AC:NH, pensez à nous tagguer sur vos publications si vous vous lancez dans ce projet !Les plus flemmards pourront toujours utiliser la fonction de scan de QR Code pour importer des motifs dans leur jeu, sans aucun effort de créativité !Même si on suit autant que faire se peut les maintenances et les pannes du Nintendo Network dans cette news, signalons ici qu'une opération de maintenance est prévue pour Animal Crossing: New Horizon ce jeudi 26 mars de 8h50 à 10h30. Les fonctions online ne seront peut-être pas disponibles sur le créneau signalé par Nintendo pour le jeu. Vous voilà prévenus !Digital Foundry, qui d'autre, nous propose une analyse technique d'Animal Crossing: New Horizons.Cette vidéo nous apprend que le jeu tourne en 1080p en mode docké, à 720p en mode portable, avec un taux de rafraichissement de 30 images par seconde. La vidéo confirme aussi certaines améliorations par rapport aux précédentes itérations du jeu : meilleure gestion de la lumière, meilleure réfléchissent du soleil sur les cheveux ou dans les chapeaux, tshirts et vêtements, le tout en fonction de la météo dans le jeu. DF a aussi constaté que le temps de fabrication variait selon les types de vêtement qu'on crée. D'autres détails techniques croustillants nous attendent dans la vidéo ci-dessus.Bonne journée à tous dans Animal Crossing: New Horizons !Sources : Reddit via NintendoSoup