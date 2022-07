La Nintendo Switch Modèle OLED édition Splatoon 3, une manette Switch Pro édition et une pochette de transport Splatoon 3 annoncées

Nintendo Switch - Modèle OLED édition Splatoon 3 07/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici la vidéo qui présente cette édition collector de la Switch :Comme on peut le voir, la plastique de la console a été habillée aux couleurs du jeu, avec des motifs emblématiques de Splatoon 3 et des Joy-Con aux dégradés de bleu et de jaune. Quant à la station d'accueil, elle est décorée de jolis graffitis assez représentatifs du jeu eux aussi.La Nintendo Switch Modèle OLED édition Splatoon 3 sera disponible dès le vendredi 26 août 2022.Cette édition collector n'arrive pas seule : Nintendo va aussi commercialiser une manette Switch Pro Splatoon 3, aux couleurs du jeu. Cette référence sortira le même jour que Splatoon 3 en magasin, soit le 9 septembre prochain.Enfin, Nintendo proposera aussi une pochette de transport édition Splatoon 3 et une protection d'écran Nintendo Switch. Sans doute pour éviter de malheureux éclats de peinture venus du jeu !Voici quelques photos de cette nouvelle édition collector de la console :Et maintenant quelques photos de la manette classique pro aux couleurs de Splatoon 3 :On termine avec la pochette de transport et sa protection d'écran pour le magnifique écran OLED de cette Nintendo Switch :Cette annonce d'une nouvelle édition de Switch n'est sans doute pas la révélation que l'on guettait depuis le dépôt de la marque NSW et les rumeurs insistantes sur une nouvelle Nintendo Switch , mais nul doute que c'est une bien jolie édition qui sera proposée aux fans de Splatoon pour célébrer l'arrivée du jeu sur Switch, le 9 septembre prochain.