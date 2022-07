Un joyeux 6e anniversaire à Pokémon GO et quelques stats sur le GO Fest de Berlin

It’s the 6 year anniversary of @pokemongoapp!



That’s 6 years of community, adventure, exploration, and curiosity. Here’s to many more. #PokemonGO6Anniversary pic.twitter.com/7iKDvVzzz1 — Niantic (@NianticLabs) July 6, 2022

Thank you for coming to Pokémon GO Fest: Berlin! 07/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Souvenez-vous : le 6 juillet 2016, la planète découvrait Pokémon GO et, à la manière d'un virus dont on taira le nom, le jeu se propageait sur les téléphones des différents continents à une vitesse record : la Pokémania était de retour avec cette fois-ci un jeu gratuit sur mobiles.Six ans, ça se fête et un évènement a commencé aujourd'hui dans Pokémon GO pour les joueurs les plus assidus. Niantic a aussi réalisé une petite vidéo pour fêter ça :Six ans après, l'effervescence est toujours au rendez-vous comme a pu le montrer le récent Pokémon GO Fest que nous avons pu vivre à Berlin le week-end dernier.Durant ces 3 jours d'évènements, les milliers de participants ont parcouru plus de 303 000 kilomètres en tout. Un beau chiffre qui s'accompagne d'un autre : 14 000 000, c'est le nombre de Pokémon capturés sur place. De quoi faire un bon paquet de bonbons !Voici une courte vidéo qui revient sur ce week-end exceptionnel pour les fans de Pokémon :Joyeux anniversaire Pokémon GO !