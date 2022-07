Fêtez le 6e anniversaire de Pokémon GO avec un Dracaufeu spécial

Alors que le Pokémon GO Fest de Berlin vient de se terminer, Niantic détaille le prochain évènement à venir dès cette semaine dans Pokémon GO : l'anniversaire du jeu !Dans le détail, il s'agit du 6e anniversaire du jeu. Rappelez-vous : en juillet 2016, l'application arrivait sur nos appareils mobiles et des millions de joueurs se rassemblaient en communautés un peu partout dans le monde pour compléter leur Pokédex virtuel. Six ans après les choses ont bougé et même si l'effervescence est retombée, le récent Pokémon GO Fest dont nous reparlerons très vite nous montre bien que des centaines de milliers de joueurs restent actifs !Ce sixième anniversaire se fêtera donc du 6 au 12 juillet prochain et sera consacré au 6e Pokémon de la saga : Dracaufeu !Au programme donc : un Reptincel équipé d'un Chapeau de Fête, mais aussi un Dracaufeu et la possibilité d'évoluer les Salamèche Chapeau de Fête précédemment capturés pour la 1ère fois. Évidemment tout ce beau monde pourra être retrouvé dans une forme chromatique.Mais ce n'est pas fini ! Grâce à l'Ultra Bonus débloqué lors du week-end dernier, différents bonus évènementiels présents à Berlin seront disponibles dans le monde entier : Flamajou sera disponible dans la nature et les raids et pourra, avec un peu de chance, être chromatique. Même sort pour le Zarbi E. Et une Étude ponctuelle exclusive à l'événement permettra d'obtenir Motisma dans sa forme Lavage.Si Dracaufeu sera au centre des attentions, d'autres thèmes seront également mis en avant et tout un tas d'études de terrains permettront de capturer des dizaines de Pokémon dont les starters des différentes générations disponibles jusqu'à présent dans Pokémon GO.Du côté de la boutique, des tenues d'anniversaire feront leurs apparitions, comme des nouveaux stickers dédiés à l'évènement. Enfin, du samedi 9 juillet au dimanche 10 juillet, un week-end de combat attendra les joueurs les plus chevronnés... et motivés. Une nouvelle étude spéciale consacrée à la Team GO Rocket permettra de mettre la main sur le Latios Obscur de Giovanni.Rendez-vous donc dès le 6 juillet pour fêter les six ans de Pokémon GO !