[PNCAST] Ecoutez notre dernier podcast : Nintendo Direct Mini, Monster Hunter Rise: Sunbreak, Mario Strikers et l'actu du moment décortiquée

Comment écouter le PNCAST ?

Puissance Nintendo Podcast : PNCAST - Les jeux du Nintendo Direct Mini et les jeux du moment... 07/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le tout nouveau PNCAST vous attend dès maintenant sur votre service de distribution de podcast préféré : en compagnie de Gliome, Miing et Kurogeek, votre serviteur parcourt l'actualité du moment. L'occasion de faire un bilan du Nintendo Direct Mini, riche en annonces et en douces surprises, mais aussi de parler des sorties récentes comme Mario Strikers: Battle League ou le DLC Monster Hunter Rise: Sunbreak.On profite de ce PNCAST pour revenir également sur l'actualité du moment, officielle ou moins comme les rumeurs autour du nom de marque NSW et de la sortie d'un remake de Metroid Prime. Bref, rien de nature à vous donner envie d'écouter ce nouveau podcast, vous vous en doutez !Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Vous pouvez aussi écouter le PNCAST depuis notre chaine YouTube:Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci à Guiome, Miing et Kurogeek pour leur participation à cette dernière émission... de la saison : on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison, sauf si bien sûr l'actualité s'affole durant l'été, auquel cas nous mobiliserons toute notre énergie pour vous proposer une émission spéciale. D'ici là, super été à tous !