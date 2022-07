Rumeur : Mario Kart Tour bientôt jouable sur PC ?

Bientôt 3 ans que Mario Kart Tour est disponible sur mobiles et si le jeu n'est pas forcément le plus joué sur mobiles, il n'en reste pas moins actif avec du nouveau contenu ajouté régulièrement au fil des semaines par Nintendo.Mais Nintendo pourrait être en train de préparer une étape supplémentaire à son jeu de course sur mobiles : le porter prochainement sur ordinateur ! A priori, l'idée semble farfelue tant Nintendo s'est éloigné des ordinateurs depuis plusieurs dizaines d'années mais c'est pourtant ce que laissent penser quelques indices disséminés dans les fichiers du jeu.En effet, c'est la communauté Discord dédiée à Mario Kart Tour qui a fait la découverte comme cela a été rapporté sur ResetEra . La mise à jour de Mario Kart Tour sortie avant hier a été dataminée et au delà du nouveau contenu à venir (un mode Bataille, un mode anti-gravité et une connexion avec Mario Kart 8 Deluxe), le jeu regorge aussi d'éléments laissant entendre que le jeu s'adaptera prochainement aux ordinateurs.Des références à un contrôle via la souris et le clavier apparaissent ainsi pour la première fois avec d'autres références permettant de penser que le jeu commence à s'adapter au service "Google Play Games for PC" qui est attendu pour cette année.Annoncé par Google, l'idée est de permettre aux jeux Android d'être porté et jouable sur les ordinateurs Chromebook via un système d'émulation. Microsoft travaille également à sa propre solution avec une compatibilité avec l'Amazon App Store sur Windows 11. Deux solutions qui pourraient accueillir le jeu une fois celui-ci prêt.Si cela venait à se confirmer, et même si il ne s'agirait pas forcément des jeux Nintendo que tout le monde peut attendre sur ordinateurs, cela marquerait un tournant dans la stratégie de Nintendo vis à vis d'autres supports de jeu. Affaire à suivre donc !