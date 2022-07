Return of Monkey Island : un retour d’une série culte qui divise

Return to Monkey Island est donc la suite des deux premiers opus réalisées à l’origine au sein du studio Lucasfilm Games par le créateur de la série Ron Gilbert, à savoir The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck's Revenge. On rappelle que Rion Gilbert n’avait pas participé à la conception du troisième opus. On l’avait senti à l’époque, et si ce troisième opus restait bon, il n’était pas vraiment du même niveau que les deux précédents. On mettra de côté différents opus comme Escape from Monkey Island et les Tales of Monkey island, et nous voici reparti pour retrouver nos anciennes connaissances avec à nouveau Ron Gilbert à la barre, et des collaborateurs chevronnés dont certains avaient déjà travaillé sur les premiers opus. On note ainsi la présence du coscénariste et concepteur du jeu Dave Grossman, le directeur artistique Rex Crowle (Knights & Bikes, Tearaway) et les compositeurs Peter McConnell, Michael Land et Clint Bajakian (Monkey Island, Monkey Island 2 : LeChuck's Revenge).

Cela fait des années que Guybrush Threepwood ne s'est pas battu contre son ennemi juré, le pirate zombie LeChuck. Son grand amour, Elaine Marley, s'est détourné du gouvernement et Guybrush lui-même est à la dérive et insatisfait, n'ayant jamais trouvé le Secret de l'Île aux Singes. De jeunes chefs pirates menés par le capitaine Madison ont écarté la vieille garde du pouvoir, l'île de la Mêlée a pris un mauvais tournant et le célèbre homme d'affaires Stan a été emprisonné pour des "crimes liés au marketing".

Batifolez avec de vieux amis et de nouveaux visages sur des îles familières maintenant sous une nouvelle direction dangereuse. Ensuite, partez en haute mer et explorez le nouveau et l'inconnu en vous sortant de situations difficiles. Des énigmes astucieuses, des situations bizarres et des ripostes dévastatrices sont tout ce qui sépare Guybrush de la gloire.

Retour à un gameplay bien connu et même à des décors présentés toujours sous le même angle de vue

Le fan service et les références diverses semblent abonder. Les commandes ont été remise à jour en douceur, avec des interactions sensibles au contexte, on a toujours de nombreux arbres de dialogue, la gestion de l’inventaire de posera aucune problème aux plus jeunes. Comme toujours, il faudra résoudre diverses énigmes, explorer un peu plus les îles aux alentours de l’île de Melee. Return of Monkey Island sera la conclusion de la série, on a donc hâte de découvrir cette nouvelle aventure avec le savoir-faire de Ron Gilbert.





Alors pourquoi sommes-nous un peu chagrin ? C’est clairement l’évolution graphique et le design opté par l’équipe qui tranche un peu trop avec l’esthétique ancienne que nous avons connu, notamment les portages SVGA. Un mélange cartoon très géométrique qui ne nous convainc pas mais dont on laisse le bénéfice du doute pour voir comment tout finira par s’animer durant l’histoire. Car ce sera bien la qualité de l’histoire et le plaisir de retrouver des protagonistes bien connus qui feront le sel de ce Return of Monkey Island, à condition que tout le concept tienne la route. Le texte en français est bien évidemment de mise pour ne pas perdre certains joueurs.