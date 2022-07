Tous les manuels en langue anglaise Super Nintendo désormais préservés en ligne

Pourquoi un tel travail ?

D’une part, Peebs apprécie beaucoup les jeux vidéo et anime depuis de nombreuses années une chaine Twitch dans laquelle il teste l’ensemble des jeux de cette console en tentant de les finir. Un travail clairement pas évident car entre l’exhaustivité nécessaire pour tester tous les titres et la difficulté de certains jeux, il y a déjà un beau challenge. Pour comprendre parfois comment s’en sortir, il faut parfois passer par une aide de jeux, que l’on trouvait en général durant ces époques sur les notices de jeux, un document papier que l’on étudiait à fond et qui devient malheureusement très rare aujourd’hui. En achetant des cartouches de jeux, Peebs n’avait pas toujours les manuels en lien et il a constaté que l’internet était très pauvre à ce niveau en base de données intéressantes sur le sujet. C’est ainsi qu’il a débuté son travail patiemment, en récupérant les notices une par une pour les numériser avec un bon niveau de qualité et les préserver pour pouvoir toujours les avoir sur la main.