News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Elements généraux

Aspect en ligne

À vous les joies de la recherche de designs personnalisés grâce à la version 1.4 ! #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/kbniWBtopa — XavierPN (@xavierpn) July 31, 2020

Des bugs résolus

La nouvelle mise à jour d'été arrive le 30 juillet dans Animal Crossing: New Horizons ! 28/07/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a annoncé en début de semaine l'arrivée, le jeudi 30 juillet, de la seconde vague des mises à jour estivales. Celle-ci est disponible depuis hier, il est donc grand temps de faire le point sur tout ce qu'elle apporte, non sans préciser qu'on va préparer quelques guides pour compléter notre soluce d'Animal Crossing: New Horizons Comme nous avions pu le découvrir dans la vidéo mise en ligne à l'occasion de l'annonce de l'arrivée de ce second DLC estival dans le jeu, les développeurs de Nintendo ont inclus plusieurs fonctionnalités dans cette nouvelle version :- Les feux d'artifice viendront illuminer le ciel de votre ile chaque dimanche d'août- De nouveaux produits saisonniers ont été ajoutés à Nook Shopping- Une nouvelle fonction a été ajoutée à l'appareil photo du NookPhone pour supprimer l'aide à l'écran en appuyant sur le stick droit- Les lunettes sont désormais adaptées à la couleur de peau du joueurGrâce à un abonnement Nintendo switch Online, les joueurs vont pouvoir en faire un peu plus dans Animal Crossing: New Horizons. En effet :- Le Pays des rêves permet s'endormir et de rencontrer Séréna. Cela nous offre la possibilité d'envoyer une version rêvée de notre île dans le Cloud, et de visiter les îles d'autres joueurs qui en auront fait autant.- Les motifs personnalisés se dotent de deux nouvelles options : la possibilité de chercher un motif par nom ou par type, et la possibilité de créer une liste de ses créateurs préférés.Une fonctionnalité assez attendue mais implémentée de façon assez spéciale en cas de casse ou de perte de votre Switch a été ajoutée dans cette mise à jour estivale : la possibilité de réaliser une sauvegarde de son île. Cela permet de récupérer son île si d'aventure vous avez un problème avec votre console. Par contre, il n'est pas possible de transférer sa sauvegarde vers une autre console, ce qui a priori sera proposé dans le courant de l'année.Voici ce qu'indique Nintendo au sujet de la sauvegarde dans Animal Crossing: New Horizons :- Vous pouvez utiliser le service de restauration de la sauvegarde si vous perdez ou cassez votre Nintendo Switch- Vous devez être membre de Nintendo Switch Online et activer la fonction de sauvegarde dans le jeu pour utiliser cette fonction- Les sauvegardes ne peuvent pas être restaurées quand on veut : si la console est cassée, il est nécessaire de contacter le SAV de Nintendo pour demander une réparation. Si la console est perdue, il est également nécessaire de contacter le service après-vente de Nintendo. Tout cela fait très ancien monde, mais retrouver votre sauvegarde sera à ce prix !- Nintendo précise : "Cette fonction ne permet pas de transférer les données de sauvegarde (les données de l'ile) vers une autre console. Nous prévoyons d'ajouter cette fonction de transfert de données dans le courant de l'année 2020. Des détails sur la fonctionnalité et sa disponibilité seront annoncés ultérieurement".Enfin, Nintendo indique avoir corrigé quelques bugs. On verra d'ici peu si le temps que nécessite la sauvegarde quotidienne est un peu moins long qu'il ne l'était ces derniers jours, c'est à croire qu'il se passe de choses incroyables sur notre île quand on n'y est pas !