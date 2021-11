L'exclusivité temporaire Xbox Twelve Minutes disponible sur Switch en décembre

TWELVE MINUTES | Coming to PS5, PS4, and Nintendo Switch December 7 24/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après une mise en avant conséquente de la part de Microsoft, Twelve Minutes arrive sur PS4, PS5 et Switch, en plus des consoles Xbox (Game Pass compris) et PC. Le nouveau thriller interactif d’Anapurna sera disponible le 7 décembre sur Switch.Novateur dans son principe, Twelve Minutes vous propose de vivre une soirée normale en rentrant de votre travail, jusqu’à ce que tout dérape avec l’arrivée de la "police". Le titre vous demandera de revivre cette soirée à l’infini, jusqu’à ce que vous compreniez ce qu’il vous arrive.Un titre plutôt réussi dans lequel James McAvoy (Charles Xavier dans X-Men : Le Commencement), Daisy Ridley (Rey dans la postlogie Star Wars) et Willem Dafoe (Le Bouffon vert dans Spider-man) prêtent leur trais aux principaux acteurs de cette histoire.