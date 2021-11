Le corbeau de Death's Door vient quérir votre âme

Death’s Door est un jeu d’aventure qui par petite touche rappellera aux fans de Dark Souls (par son côté punitif si vous n’êtes pas prudent) et Hollow Knight par certaines de ses ambiances. Un corbeau, employé par la Mort pour récolter des âmes, perd sa marque et doit explorer un monde infesté de portes pour récupérer trois âmes géantes qui pourraient en ouvrir une autre.





Au menu, quatre biomes aux level-design labyrinthiques tout en restant assez linéaires, qui vous obligeront à revenir régulièrement sur vos pas pour emprunter des zones auparavant inaccessibles, qui ne s’ouvriront qu’en surmontant un ennemi particulier ou en résolvant une énigme assez classique. A la clé, de nombreux trésors bien évidemment. A noter qu’aucune carte n’est présente au sein du jeu pour se diriger, il faudra donc observer et avoir un certain sens de l’observation.

Les choses se compliquent lorsque l'âme dont vous êtes responsable est subtilisée par un voleur désespéré. Vous devez alors traquer le malfrat jusqu'aux profondeurs insondables d'un royaume qui échappe à la mort. Mais attention... cet endroit grouille de créatures qui auraient dû trépasser voilà bien longtemps, des créatures dont la puissance incommensurable n'a d'égal que l'avidité insatiable.



Un superbe monde ténébreux : Aventurez-vous au-delà des Portes et partez à la découverte d'une région foisonnant d'entités grotesques et de secrets nébuleux ! Vous pourrez même insuffler une lueur d'espoir aux personnages insolites et merveilleux dont vous croiserez le chemin.





Un sombre mystère à percer : Débusquez des tyrans surdimensionnés et faites-leur mordre la poussière. Chacun de ces colosses possède sa propre histoire et ses propres motivations. Laissez-vous captiver par un conte ténébreux, transcendé par un humour noir sans concession. Lors de votre périple, vous découvrirez toute la vérité sur le flux des âmes, le rôle des Corbeaux et l'origine des Portes.





L’une des grandes forces de Death’s Door est son aspect visuel très travaillé qu’on espère voir préserver en grande partie sur le portage Switch. Le jeu comporte des bribes d'histoire et des conversations mettant en valeur certaines de vos rencontres, bien écrites et parfois avec humour. Ce n’est pas pour rien que ces quelques rares présentations anciennes ont intrigué et séduit un large public qui, après l’avoir essayé sur PC Steam, va pouvoir y goûter sur console et en particulier sur Nintendo Switch. L’ambiance musicale semble également une réussite. Mais vous n’êtes pas là pour une partie de rigolade car la tonalité sombre du récit (vous êtes tout de même un envoyé de la mort) vous rappellera que les combats seront très réguliers.



Attention cependant, votre corbeau doit se montrer prudent dans ses combats car il ne peut pas sauter. Il faudra donc jouer sur l’esquive via des roulades tout en assénant des coups d’épée au corps-à-corps ou en attaquant à distance en rechargeant son arc. Les combats sont assez dynamiques, favorisant la prise de risque et le déplacement quasiment permanent. Noter corbeau peut charger ses coups, développer certaines capacités via une petite boutique de son hub qui lui permettra d’échanger des âmes égarées collectées afin d’améliorer sa force, sa vitesse ou sa portée de frappe. Il peut également renvoyer des projectiles et faire usage de magie. Les combats de boss sont bien évidemment au programme, nécessitant d’observer leurs mouvements pour anticiper les attaques. Tout cela apporte dynamisme et se montre plaisant à prendre en main ou à regarder.

Combats aussi cinglants que des serres acérées : Utilisez des armes de corps à corps, des flèches et la magie pour terrasser un bestiaire fantastique où monstres et demi-dieux se mêlent et s'entremêlent. Les erreurs sont sanctionnées et la victoire, récompensée. Mettez toutes les chances de votre côté en personnalisant les statistiques de votre alter ego virtuel, ou encore en maîtrisant les capacités et améliorations que vous découvrez en cours de route. Death's Door - Launch Trailer - Nintendo Switch 24/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Les développeurs évoquent une petite dizaine d’heures de jeu pour compléter l’aventure. Si le titre vous intéresse, il est disponible depuis le 23 novembre 2021 sur l’eShop au tarif de 19,99 €. Voici une petite vidéo de gameplay partagée par Nintendo Everything



Let's Play: Death's Door [First Hour] 24/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les développeurs derrière Death’s Door sont Mark Foster et David Fenn, qui avaient précédemment proposé Titan Souls, toujours édité par Devolver. Le titre propose les textes en français et une édition physique est évoquée courant 2022.