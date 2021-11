Croyez-en vos oreilles, Kirby est en lice pour un Grammy !

Meta Knight's Revenge - Fusion Big Band version ft. Button Masher 24/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les Grammy Awards, la grand-messe de l’industrie musicale aux États-Unis ne devrait pas vous être complètement étrangère. Version musicale des Oscars, cette cérémonie annuelle récompense depuis plus d’une soixantaine d’années les musiciens et chanteurs - essentiellement anglophones - les plus en vue de la planète.Les lauréats comptent des icônes (Stevie Wonder, Michael Jackson, Elvis Presley, Etta James), des divas (Beyoncé, Madonna, Amy Winehouse, Adèle), des rappeurs milliardaires (Jay-Z, Usher), des boysbands de k-pop (BTS) ou des rockstars (The Beatles, David Bowie) et même quelques prodiges de la french touch (Daft Punk et Justice).Mais c’est sans compter sur Kirby ! Enfin plutôt sur Charlie Rosen et Jake Silverman, responsables des partitions d’un morceau de The 8-Bit Big Band qui reprend un air tiré des aventures SNES de la boule rose de Masahiro Sakurai (Kirby Super Star).Les deux compositeurs, nommés dans la catégorie, ont habillé d’ambiances jazzy le morceauet tapé dans les ouïes des sociétaires des Grammy Awards qui distinguent un air de jeu vidéo pour la seconde fois de leur histoire.Il ne reste plus qu’à attendre le 31 janvier 2022 pour savoir si la prestigieuse liste de primés comptera un héros de pixels, en écoutant, pourquoi pas, les musiques du 8-Bit Big Band qui fait résonner comme personne de merveilleux airs de nostalgie (Pokémon, Mario, F-Zero ou Final-Fantasy).Source : The Grammy Awards