La manette SEGA Mega Drive disponible pour les abonnés au Nintendo Switch Online

Les abonnés au Nintendo Switch Online vont pouvoir désormais commander leur manette SEGA Megadrive, de manière à se lancer de manière plus immersives dans les titres de la console s'ils ont acquis l'extension payante du Nintendo Switch Online (on rappelle que pour commander, il suffit d'avoir un abonnement classique au Nintendo Switch Online, mais que la manette a un fonctionnement garantie pour les jeux Megadrive inclus dans l'offre payante, on n'a pas encore assez de retour pour savoir si tous les autres titres SEGA Megadrive tournant sur Switch en dehors pourront être jouables via cette manette).

Seul regret, et de taille pour certains joueurs, c'est une manette trois boutons et non la version 6 boutons. Rappelons que jusqu'à deux manettes SEGA Mega Drive peuvent être connectées à une même console Nintendo Switch pour le multijoueur local, et une manette SEGA Mega Drive peut être utilisée par console pour le jeu en ligne.





Si vous souhaitez la commander à 49,99 € pièce, suivez le lien