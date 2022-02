Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures le jeu vidéo disponible le 11 mars 2022

Curieuse franchise que cet Hotel Transylvania, très fun avec son premier épisode déjanté et qui opus après opus, perd peu à peu sa saveur. Si le second opus conservait encore certains bons éléments, le troisième en vacances était franchement décevant. Malheureusement le quatrième opus, réservé aux membres Amazon Prime, ne corrige que partiellement le tir. Rythme endiablé et quelques bons moments, techniquement à la hauteur, il peine cependant totalement à convaincre.

Outright Games a préféré réaliser un jeu vidéo basé sur les personnes de cet univers loufoque mais en proposant du neuf (avec quelques éléments s'inspirant toutefois de ce 4e opus malheureusement non accessible à l'ensemble du public, comme ce Drac dans la jungle).

Nous retrouvons donc notre vampire dépassé Drac et sa fille Mavis, explorant cette fois à leur manière différents mondes, clins d'oeil à la fois au petit chaperon rouge, à Ali Baba et les quarente voleurs ou aux habits neufs de l'empereur. Dans un environnement 3D, à vous de récupérer différents objets pour réaliser des quêtes (avec les personnages Murray, Wayne et le gendre catastrophe Johnny pour vous guider), affrontez différentes créatures, résolvez différents casse-tête et utilisez les compétences spéciales de votre personnage : planer, sauter puis les nouveaux pouvoirs à débloquer : super force, pouvoir d'immobilisation, nouvelles capacités de saut et bien plus encore.



Le titre s'annonce donc pour un public relativement jeune et connaisseur de la franchise. Espérons que ce titre se montre suffisamment convaincant techniquement et doté d'une durée de vie un peu plus longue que ce que nous donne en général les adaptations vidéoludiques de grandes séries animées. Réponse le 11 mars sur l'ensemble des supports consoles dont la Nintendo Switch.







Voici la bande-annonce :