GTA: The Trilogy - The Definitive Edition se met à jour sur Switch

Depuis quelques mois, la saga GTA est disponible sur Nintendo Switch avec Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition qui inclus trois jeux emblématiques de la saga : GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas.La sortie du jeu a été marquée par de gros soucis de performance sur Nintendo Switch comme sur les autres supports, poussant Rockstar à revoir sa copie rapidement alors que le studio est habitué à mettre tout le monde d'accord autour de ses jeux.Plusieurs mises à jour sont venues corriger quelques uns de ces problèmes et c'est encore le cas de la dernière mise à jour disponible aujourd'hui.Avec la version 1.0.6, divers correctifs viennent améliorer l'expérience de jeu à travers toute la trilogie. En tout, la mise à jour contient une centaine de correctifs et une trentaine d'améliorations.Le détail de la mise à jour peut-être consulté sur le site du support de Rockstar Games. En espérant que les possesseurs du jeu seront désormais satisfaits !