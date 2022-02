Pokémon GO : la 7e génération à l'approche, le Circuit Johto ce week-end

Les Pokémon sont à l'honneur cette semaine avec un Pokémon Presents exceptionnel à l'occasion du Pokémon Day ce dimanche à 15h. Mais d'ici là, c'est Pokémon GO qui occupera nos esprits avec un évènement tout particulier.En effet, ce samedi se déroule le Circuit Pokémon GO Johto. L'évènement reprend la forme du circuit de l'an dernier avec cette fois-ci les Pokémon de la deuxième génération en vedettes.Pour tous les possesseurs d'un billet, vous pourrez choisir entre la Version Or et la Version Argent, comme au bon vieux temps. Au programme : des missions et des Pokémon disponibles pour la première fois dans leur forme chromatique ! Votre mission : tous les attraper pour débloquer une mission inédite permettant de mettre la main sur un Lugia ou un Ho-Oh inédit.Ceux ne voulant pas mettre un centime dans le jeu pourront quand même profiter de certains contenus. Rendez-vous sur le blog officiel pour découvrir tous les détails.Mais ce n'est pas tout ! Une annonce surprise devrait avoir lieu avant la fin de la semaine... et elle pourrait bien concerner l'arrivée de la seule génération encore manquante dans le jeu : la septième !En effet, les données de certains Pokémon originaires d'Alola ont été ajoutées récemment dans le jeu. Un prérequis avant une première vague qui pourrait arriver dès cette semaine suite au Pokémon Presents de ce dimanche. De quoi nous faire encore un peu plus bouger dans l'espoir de tous les attraper, une fois de plus !