Nouveau Pokémon Presents le 27 février 2022 à 15h

Pour le moment, on reste sur de multiples spéculations concernant le contenu de cette présentation, qui se déroulera durant le Pokémon Day, la journée des Pokémon, date de sortie des premiers titres Game Boy au Japon il y a déjà 26 années au compteur.

L'édition 2021 avait dévoilé Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, ainsi que Pokemon Legends : Arceus. En juin 2020, nous avions découvert le DLC pour Pokemon Epée et Bouclier, le nouveau Pokemon Snap, Pokemon Smile. Difficile d'espérer autant d'annonces pour cette édition 2022 mais gageons qu'il sera toujours intéressant de jeter un œil sur cette présentation. Nos spécialistes de la franchise auront l'occasion de vous présenter en détail les informations notables de cette présentation ultérieurement.







Selon les dernières rumeurs, on devrait voir un peu plus l'application mobile Pokémon Sleep, une éventuelle annonce autour de DLC pour Pokémon Legends: Arceus, peut-être une annonce autour de Detective Pikachu. A suivre sur la chaine Youtube Pokémon ou sur le Twitch de The Pokémon Company.





Une nouvelle présentation de Pokemon Présents sera diffusée le dimanche 27 février 2022 et selon les informations, la vidéo devrait durer environ 14 minutes. Pour ne rien manquer, voici les créneaux horaires, la France devra sortir de sa sieste à 15h.La présentation sera diffusée aux heures suivantes :- 6H PT- 9 HEURES ET- 14 h au Royaume-Uni- 15h00 en EuropeSource : Nintendo Everything