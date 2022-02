Voice of Cards: The Forsaken Maiden, second épisode plus abouti

Alors que le premier opus date d'octobre 2021, voici déjà un second opus qui débarque quatre mois plus tard. Un délai court et peut-être un peu préjudiciable, surtout lorsque l'actualité des sorties est assez dense en ce moment, en particulier au niveau des RPG. Mais comme le premier titre a été bien reçu et que ce nouvel épisode en corrige certains manques, les amateurs du premier jeu seront probablement intéressé par cette arrivée rapide qui ne nécessitera aucun temps d'adaptation et pour les nouveaux n'ayant pas goûté du premier titre, c'est l'occasion de tester une version améliorée immédiatement, qui n'est pas une suite directe du premier).





Voice of Cards est une série de J-RPG au tour par tour se déroulant dans des mondes entièrement illustrés par le biais de cartes. Une expérience de gameplay croisant l'expérience jeu de rôle livre dont vous êtes le héros et jeu de plateau sur lequel on déplace des pions sur une carte, avec des combats aléatoires pour animer l'action. Pas de decks de cartes à gérer ou à collectionner, mais du tour par tour à l'ancienne, proche des premiers Dragon Quest. Toute l'intrigue est raconteé par la voix du narrateur, ce qui apporte un petit style pas désagréable, et illustrée par une succession de cartes.





Derrière ce travail rapide, on retrouve la main de Yoko Taro, créateur des sagas Drakengard, et l'équipe derrière NieR.



Voice of Cards: The Forsaken Maiden se déroule dans un archipel isolé protégé par les prêtresses depuis des générations, et qui risque désormais la destruction, faute de prêtresse et de gardiens pour la protéger. Le héros de l'histoire, Samjïn, jure de sauver les habitants de de son village de cette destruction et met le cap sur la haute mer avec Alva, une jeune fille qui n'a pas pu devenir prêtresse. En effet, il manque à Alva pour devenir prêtresse les reliques des quatre autres Prêtresses. Vous l'avez compris, votre aventure va vous donner l'opportunité d'aller les récupérer.





Un style moins humoristique que le premier opus, avec une ambiance mélancolique sublimée par les partitions musicales de Keiichi Okabe (NieR et NieR Automata), des illustrations toujours très soignées de Kimihiko Fujisaka et de nombreux réajustements qui devraient séduire les personnes ayant connu le premier opus. Des combats mieux dosés (et plus difficiles donc), un inventaire plus important pour collecter vos trouvailles, un changement plus régulier de son coéquipier avec une attaque duo particulière qui nécessitera toujours de collecter des gemmes magiques, chaque compagnon dispose désormais de cinq compétences sur le terrain au lieu de quatre. On notera que The Forsaken Maiden bénéficie de l'apport de la dernière mise à jour de The Isle Dragon Roars, à savoir la possibilité d'accélérer la vitesse du jeu via une touche.







En voici la bande-annonce et retrouvez dès à présent le test du premier opus , qui avait séduit notre rédactrice Atar.



Voice of Cards: The Forsaken Maiden | Bande-annonce 27/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube