Voice of cards : le test de ce jeu de cartes narratif

Un jeu de cartes d’aventure

Quand le jeu vidéo rencontre le jeu de rôle

Esthétique soignée

Le nouveau titre de Square Enix propose une esthétique léchée, délicate. Que ce soit à travers les multiples changements possibles, aux menus, à l’univers du jeu, en passant par le graphisme de chaque personnage, nous entrons là dans un univers entre ombre et lumière. Les cartes ont des éléments dorés, les personnages sont plutôt archétypaux dans leur esthétique, mais possèdent quelques détails amusants.





A cela s’ajoutent des animations fluides qui ajoutent à l’ambiance « jeu sur table » du titre. Les musiques d’ambiance changent en fonction des lieux : mélodie champêtre, plus tendue en cas d’affrontement ou sons de taverne. Tout est ici fait pour créer un cocon agréable, où vous aurez envie de revenir, pour aiguiser votre curiosité, avec rebondissements et suspense, porté par un sens aigu de la narration.

Le principe de Voice of Cards est aussi malin qu’il est innovant. Bien entendu, c’est un RPG, une vaste aventure médiévale fantastique, où vous pouvez vaincre des ennemis, upgrader votre équipement, monter de niveaux et rencontrer d’autres compagnons. Mais il s’agit avant tout d’un jeu de cartes. Imaginez : vous êtes devant une table où reposent de nombreuses cartes à jouer, faces invisibles.Vous dirigez un pion : chaque fois que vous le déplacer sur une case, les cartes adjacentes se retournent, dévoilant le reste de la map. Dans les villages, des cartes au dos représentant des silhouettes dévoilent des personnages dont plusieurs ont une histoire propre, souvent drôle, un peu plus glauque, ou reprenant simplement les codes du RPG classique.La narration se fait de la même façon : des cartes narratives apparaissent à l’écran, lues par une voix off particulièrement efficace. Tout comme les combats. Une animation montre un plateau venant se superposer à l’espace de jeu, où sont déposés une boîte de gemmes, un paquet de cartes objets, ainsi que les trois cartes représentant nos protagonistes, sans oublier, bien entendu, les ennemis.Ensuite, il s’agit d’un combat au tour par tour classique : chaque personnage joue une action, alliés comme ennemi et vous contrôlez tous vos alliés. A vous de combiner les actions, de jouer sur les altérations d’état, les combos et autres attaques de zones. Les actions de bases ne coûtent rien, tandis que d’autres nécessiteront une à trois gemmes.Vous en obtenez une à chaque tour de l’un de vos personnages, ce qui fait que vous pouvez rapidement en obtenir le maximum, à savoir 10. A cela s’ajoute une mécanique proche du jeu de rôle : le lancer de dés (ici pour certains événements aléatoires, pour les altérations d’états ou le succès de certaines actions).Voice of Cards ne sera pas le premier titre à mélanger les mécaniques de jeu vidéo avec celles du jeu de rôle. L’interactivité est différente, mais certaines composantes sont assez emblématiques. Ici, nous retrouvons l’utilisation de différents dés : des dés 6 faces dans le cadre des combats ou de certaines événements aléatoires de la carte ; mais aussi des dés 10 faces, dans les mêmes cas.Même le côté graphique évoque ce type de jeu : le passage entre les écrans d’exploration et de combats, le fait qu’on voit bien que le jeu se déroule sur une table en bois (dont vous pouvez changer l’esthétique). Le narrateur fait d’ailleurs quelques commentaires sur votre choix de cartes, votre chance aux dés ou simplement vos choix lors des phases de combats ou d’exploration.Le titre est particulièrement rafraîchissant : en mettant en place une proposition innovante et bousculant les codes du RPG classique, Voice of Cards nous embarque totalement dans son aventure. A bien des égards, le jeu bouscule les clichés du genre : votre personnage (que vous pouvez renommer à votre guise) fait clairement la chasse au dragon uniquement pour l’argent ; est accompagné d’un monstre étrange qui ne pense qu’à manger et d’une mystérieuse femme avide de vengeance (qui ne veut pas sa part de la récompense, ce qui vous arrange bien, petit vénal que vous êtes !).Chaque personnage, monstre, PNJ possède sa propre carte, rangée dans votre encyclopédie. Plus vous interagissez avec cet individu (ou le combattez, dans le cas d’une créature), plus vous avez de chance de débloquer le verso de leur carte. Ces histoires étoffent l’univers, mais surtout ajoutent un côté tantôt drôle, tantôt plus sombre à l’univers. Du monstre qui rêve de devenir un héros, à la femme qui découpe et cuit son mari parce qu’elle en avait marre de ses bêtises, il n’y a qu’un pas… ou plutôt une carte !