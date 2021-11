Test de Murder Mystery Machine : la machine à résoudre les meurtres

Résoudre les crimes

Les scénarios tiennent particulièrement la route, sont haletants et réservent de nombreuses surprises. À noter qu'ils ont été rédigés par des scénaristes ayant l'habitude de bosser sur des thrillers et des séries policières, ce qui ajoute une certaine plus-value.

Mener l'enquête

Attachons nous d'abord à l'interface de jeu. Le jeu se déroule en deux temps : des moments narratifs, de conversations, d'interrogatoires, de recherches des preuves dans un environnement en 3D ; puis des moments de déductions pures, grâce à une mind map (ces cartes où vous posez vos idées et faites les fameux liens à la laine rouge) où vous pourrez faire à peu près ce que vous voulez (déplacer des items, en lier certains, etc). L'idée est que vous puissiez véritablement mener l'enquête vous-mêmes, avec les infos dont vous disposez et d'autres qu'il vous faudra trouver.



Pour la première phase, l'exploration et les conversations, le gameplay est simple : avec les touches L et R vous pouvez tourner la caméra et ainsi faire le tour de votre environnement selon différents points de vue. La caméra est toujours fixe, en hauteur, permettant d'avoir une vue de trois-quart de la pièce ou de l'endroit où vous vous trouvez.





Ensuite, le joystick vous permet de déplacer Cass et le bouton A d'interagir avec les éléments et les gens présents. Si une icône s'affiche au-dessus des gens lorsqu'il vous reste des lignes de dialogues à explorer, il faudra trouver par vous-mêmes les différents indices cachés dans la pièce (ceux-ci n'étant matérialisés que par un simple point visible que selon certains angles de vue). A vous d'enquêter et surtout de fouiller les lieux !

Côté déductions, l'interface s'avère à la fois simple et complexe. Il 'agit d'un écran noir sur lequel va venir s'accumuler les preuves et les informations au fur et à mesure de vos découvertes. Immense, pour ne pas dire quasi infini, vous avez le loisir de déplacer/ranger les éléments comme bon vous semble, soit en les déplaçant un par un, soit en groupe.





Ensuite, votre esprit de déduction entre en jeu : à vous de faire les liens entre les éléments pour débloquer de nouvelles lignes de dialogues, et ainsi de nouvelles preuves. Au terme de votre enquête, il faut répondre à différentes questions comme "qui", "pourquoi", "quand" ou "où". De ces ultimes déductions découlent votre score et votre rang d'enquêteur.

Elémentaire mon cher Watson !

... ou pas ?



Point positif, le système d'aide : en appuyant longtemps sur X, vous obtenez des indices qui vous permettent d'avancer dans votre enquête (mais attention : ceux-ci ne seront pas disponibles pour les dernières déductions pour les fameuses questions Qui ? Comment ? Où et pourquoi ?). Mais l'utiliser vous fait perdre des points sur votre résultat final, ce qui est, disons-le, assez logique.

Revers de la médaille de ce système d'aide : sa nécessité. En effet, certaines déductions sont au mieux difficiles, au pire pas si logiques que ça. En effet, il existe toujours plusieurs façons d'interpréter les choses. Les items de votre panneau de déductions sont minimalistes. Ainsi, il vous semblera logique, à certains moments, de lier tel et tel élément plutôt que tel ou tel autre (simplement parce que les descriptions sont proches par exemple). Seulement une seule des déductions vous permet de terminer ou d'avancer le scénario en cours. Et c'est bien dommage.

Développé par Blazing Griffi, Murder Mystery Machine propose huit enquêtes de haut vol. Résolvez les crimes, approfondissez la relation entre Cass et son coéquipier et surtout, faites les déductions nécessaires afin d'atteindre le meilleur niveau d'enquêteur possible. Mi-jeu narratif, mi-jeu d'énigmes, Murder Mystery Machine fait partie de ces titres un peu inclassables qui surprennent de bout en bout.