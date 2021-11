Test de KeyWe : On recrute des kiwis postiers !

A deux c’est bien mieux !

La Poste et ses variantes

Aussi surprenant que cela puisse paraître, deux petits kiwis cherchent du travail. C’est même des humains qui vont les employer afin de gérer un bureau de poste.Ce contexte met en place la série de mini-jeux auxquels vous et votre partenaire allez faire face. Vous pouvez très bien réaliser les épreuves en solo, cependant on vous conseille de trouver un partenaire en local ou en ligne. Seul, cela risque de rapidement devenir lassant et surtout moins amusant.Tous les jeux se jouent de la même façon à travers trois actions. Votre kiwi peut sauter, utiliser son bec pour interagir avec certains objets et poser son arrière train pour appuyer sur des boutons par exemple. A chaque action correspond son bouton et les déplacements se font avec le joystick gauche. Le maniement est très agréable et simple à prendre en main.Comme on le disait plus haut, KeyWe vous propose de réaliser plusieurs séries de mini-jeux. L’action se déroule selon un calendrier saisonnier avec plusieurs semaines où chaque jour équivaut à un jeu. Quand vous avez fini l’intégralité des tâches quotidiennes de la saison, vous passez à la suivante. C’est ainsi qu’on se retrouve de l’été à l’hiver avec trois à quatre semaines par saisons comportant quatre jours, donc environ une douzaine de jeux par saison.Par contre les mini-jeux ne sont pas légion. Vous pouvez oublier la multitude de choix d’un Mario Party. En fait, c'est toujours les mêmes qui reviennent mais avec une variation selon la saison.Il y a en un où vous devez préparer des colis en fonction de la destination et du contenu. Dans sa première version, c’est assez basique. On récupère les bonnes étiquettes, on les colle et ça part. Dans une de ces versions alternatives, il y a des mouches qui s’amusent à décoller les étiquettes que vous venez de poser. Il y a une autre variante où votre poste de travail est sous le sable. Il faut alors creuser pour accéder aux outils dont vous avez besoin pour expédier les colis. Cependant l’objectif de base reste le même : arriver à les expédier. Tous les mini-jeux sans exception ont plusieurs variantes.