The Suicide of Rachel Foster : un jeu inspiré des grands, non sans défauts

Retour à l'hôtel

Galerie images 12/11/2021

Galerie images 12/11/2021

Vous n’êtes pas seul(e)

Galerie images 12/11/2021

Une rythmique aléatoire

Galerie images 12/11/2021

Une ambiance unique

Galerie images 12/11/2021













The Suicide of Rachel Foster - Official Nintendo Switch Release Date Trailer 11/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il y a dix ans Nicole Wilson et sa mère, Claire quittent l’hôtel familial après le suicide de Rachel Foster, une jeune fille âgée de 16 ans et amante de Léonard, le père de Nicole. A la mort de son père, Nicole réalise la dernière volonté de sa mère : vendre l’hôtel, dédommager les parents de Rachel et en finir définitivement avec cette histoire. Une fois sur place, Nicole est bloquée par une tempête de neige et alors qu’elle fait le tour de l’hôtel pour l’expertiser, elle est amenée à mener une enquête bien plus profonde.Si l’on pourrait s'attarder davantage sur la trame scénaristique de ce titre, nous n’en ferons rien car celle-ci est la force du jeu. A l’instar des titres dont il s’inspire, What remains of Edith Finch en tête, The Suicide of Rachal Foster (que l’on va rennomer TSRF pour ce test) s’appuie principalement sur son scénario pour séduire les joueurs et leur proposer un thriller unique en son genre.Cependant, même là, des progrès peuvent être fait. Certains passages manquent de cohérence avec le reste du récit et l’on se questionne encore sur leur utilité alors qu’à l’inverse, certaines zones d’ombres, notamment apparues avec la révélation finale, manquent d’éclaircissement. Cette dernière, qui vient surprendre le joueur dans son approche, crée un manque de cohérence avec quelques parties du scénario et à la fin de celui-ci le joueur va rapidement se questionner sur l’intérêt de certains passages.En lisant ce titre, on pourrait s’attendre à un film d’horrreur ou un survival horror. Il n’en est rien et si vous êtes un(e) adepte du genre, vous n’êtes pas forcément le public cible de TSRF. En effet, si vous auriez pu l’être, One’O’One a privilégié le grand public et tout au long de votre enquête, vous serez en ligne par téléphone avec un agent de la FEMA (l’Agence fédérale des situations d’urgences aux Etats-Unis), Irving, familier avec l’hôtel qui n’aura de cesse de vous rassurer.Et si les dialogues avec ce personnage à distance sont nombreux et que le jeu vous propose différentes réponses, celle-ci n’ont finalement aucune incidence sur la suite de l’histoire. Rejouez à deux reprises une même séquence et vous verrez que son issue sera identique, même en répliquant avec une autre réponse avec votre interlocuteur. Même si le jeu n’aspire pas à lui ressembler ou le concurrencer, on est en somme très loin d’un certain Detroit Become Human.En plus des défauts que l’on vient d’énumérer, le rythme scénaristique du jeu laisse également à désirer. Échelonnée avec un système de jours, l’aventure est partagée de manière très inégale. Certains jours comme le jour 4 par exemple ne durent qu’un quart d’heure au maximum alors que d’autres comme le précédent sont beaucoup plus longs.Cependant le problème n’est pas tant d’avoir des parties de l’histoire plus longues que d’autres. Le problème vient plutôt du fait que le jeu ne sauvegarde votre progression qu’au passage d’un jour à l’autre (ce qui n’est indiqué nulle part). Les tâches que vous effectuez certains jours ne sont pas liées les unes aux autres, et de fait, le jeu gagnerait à proposer à certains endroits des points de sauvegarde, ce qui éviterait de revivre les mêmes passages et énigmes à plusieurs reprises sans grand intérêt.Ce que l’on peut louer, c’est l’ambiance globale de TSRF. Lorsque vous vous promenez dans l’hôtel, le jeu va souvent vous faire ressentir une gêne, comme si l’on ne vous disait pas tout. Comme si vous n’étiez pas le bienvenue ici. Très vite, le joueur est amené à ressentir ce sentiment et c’est un point plutôt réussi de la production de One’O’One Games.Cependant lors du test de cette version Switch, l’environnement global semblait également terne. Que ce soit en mode portable ou TV, on ressent cette ambiance mais celle-ci est ternie par des textures et graphismes qui gagneraient à être retravaillés, en particulier en mode TV.Et c’est hélas un défaut endémique au portage Switch du jeu. Celui-ci semble ne pas avoir reçu tout le soin qu’il aurait dû, ce qui rend le jeu très décevant d’un point de vue technique. Notez toutefois que ce test n’a pas été réalisé sur Switch OLED, bien que l’expérience globale ne doit pas être très différente de celle sur modèle classique.