The Caligula Effect 2 : entre visual novel et JRPG

Après les affrontements et l’exploration, reste les phases de dialogues. Celles-ci sont longues, prennent des tours et des détours sans fin… Et sont intégralement en anglais, comme tout le reste.





Ces couloirs narratifs décrivent l’histoire par le menu et tentent de créer un semblant de choix avec quelques instants de « choix multiples » pour votre personnage qui, lui, ne décrochera jamais un seul autre mot (ni ne sera doublé contrairement aux autres). Cependant attention : il ne sera pas possible de sauvegarder avant d’arriver sur une phase d’exploration et la sauvegarde automatique n’est pas vraiment efficace, au point qu’arrêter en route pourra vous coûter de nombreuses heures de jeux à refaire.





Autre point négatif : la Switch. The Caligula Effect 2 souffre d’un gros problème graphique. En version dockée, le jeu est propre, clair, les textures sont précises et les contours nets. En version portable, le jeu est au mieux old school, au pire, il bave de partout, rendant l’expérience de jeu complètement différente (nous sommes d'ailleurs désolés de ne pas pouvoir vous montrer l'ampleur des dégâts, les captures d'écrans étant les mêmes dans les deux cas). De quoi gâcher l’expérience de jeu, ce qui est bien dommage. Nous prévenons donc les joueurs intéressés : ne jouez pas en portable (et donc potentiellement pas sur Switch Lite).

The Caligula Effect 2 est la suite directe du premier opus. Dans celui-ci, vous incarniez un lycéen (ou une lycéenne, au choix), du moins, c’est ce que vous pensiez. Petit à petit, vous vous rendiez compte que vous étiez dans une simulation, une réalité virtuelle dans laquelle sont plongés tous les humains victimes d’une étrange maladie. Cette simulation revêtait l’apparence d’un lycée du fait de µ (prononcé Miyu), une idol virtuel et IA ultra sophistiquée persuadée de faire vivre aux humains un véritable paradis d’innocence.Cette réalité a éclaté… du moins le pensiez-vous en finissant le premier jeu. Car la suite, vous vous en doutez, n’a rien de réjouissante pour nos héros : Regret, une autre idol virtuelle, s’est constituée comme la déesse de ce nouvel univers virtuel, Redo. Vous incarnez donc un humain anonyme (à vous de déterminer si c’est un homme ou une femme) accompagnée d’une autre IA, χ, qui se dit de la même famille que µ, mais aux buts différents.Un scénario qui va de complexité en difficulté une fois passé le couloir narratif sans fin du prologue et des tutos qui ouvre le jeu. Comme de nombreux jeux de ce type ( Poison Control par exemple, ou plus connu avec les premiers Persona dont justement le scénariste est aussi celui de Caligula Effect) l’idée est de proposer des situations dramatiques, psychologiquement complexes, de la part des différents personnages croisés par votre héros.On passe ainsi de l’enfant qui a vécu des choses très dures au prof accusé de harcèlement sexuel. The Caligula Effect 2 s’inscrit dans la droite lignée d’autres titres mêlant propos sociétaux à la science-fiction. La critique sociale, le rejet, le rapport aux autres et à soi-même, ou simplement l’illusion des adultes que le collège/lycée est une période idyllique alors qu’elle est souvent la source de nombreux traumatismes est aussi très intéressant.Votre périple à travers le jeu est une aventure de tous les instants, une façon d’aborder de nombreuses problématiques, avec comme idée que c’est en les traversant qu’on parvient à ne pas avoir de regret (d’où l’antagoniste se nomme… Regret, merci pour la subtilité).Outre des couloirs de dialogues un peu austères mais entièrement doublés en japonais, vous devez explorer des environnements proches de la jungle urbaine de Tokyo et affronter des ennemis. L’exploration est proche de tout ce que les JRPG proposent : des environnements fermés plus ou moins grands, avec parfois des boutiques, des PNJ aux dialogues prédéfinis. Rien de bien nouveau pour les amateurs de JRPG, qui ne seront pas déboussolés.Non, la vraie nouveauté (pour ceux qui n’ont pas joué au premier opus) c’est le système de combat qui exploite l’imaginaire : l’Imaginary Chain. Alors oui, de prime abord il s’agit d’un système classique d’affrontement au tour par tour. Mais derrière ça se cache une planification des attaques beaucoup plus poussée. En effet, une fois votre attaque/action sélectionnée, vous avez accès à une projection de vos actions sur une ligne temporelle, mais aussi de celles de vos adversaires.Vous pouvez alors déplacer votre action dans le temps, voir quelle serait le timing parfait pour subir le moins de dégâts. A vous d’exploiter au mieux cette Imaginary chain pour vaincre vos ennemis, faire des combos, éviter les dégâts… Bien que cette spécificité donne du dynamisme à l’ensemble des affrontements, cela signifie aussi des combats longs et parfois redondants.