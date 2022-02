[Pokémon Presents] Les Pokémon d'Alola arrivent mardi 1er mars dans Pokémon GO

Nous vous en parlions en fin de semaine, c'est désormais officiel : la 7e génération arrive tout prochainement dans Pokémon GO !Dès le 1er mars, les Pokémon issus de la région d'Alola feront leur apparition dans Pokémon GO. La 7e génération et la région d'Alola seront donc au coeur de la nouvelle saison à venir dans le jeu mobile.Pendant trois mois, nous devrions ainsi retrouver une grosse partie des Pokémon apparus avec Pokémon Soleil et Lune sur 3DS.Début des festivités ce mardi ! D'ici là, c'est le Noadkoko d'Alola qui est de retour dans Pokémon GO !