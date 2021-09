Hot Wheels Unleashed dévoile un peu de gameplay

Nous avons bien reçu le titre à notre niveau et les premières impressions sont globalement bonnes mais attention cependant, il faudra patienter jusqu'au 4 octobre pour profiter d'un patch permettant de profiter au mieux du jeu. Nous attendrons donc cette date pour en faire un test complet.





En attendant, si la curiosité de voir comment l'éditeur spécialisé Milestone s'en est tiré pour nous proposer un titre de course (dont il est un grand spécialiste) en brassant une licence bien connue de notre enfance, voici une première vidéo partagée sur le net, d'une trentaine de minutes.

Hot Wheels Unleashed gameplay (Nintendo Switch) 27/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Respect de la franchise assurée en piochant dans le large catalogue existant de véhicules, dans des courses miniaturisées aux environnements soignés. Les circuits sont variés et certains loin d'être évidents même si on peut regretter en revanche un manque de variétés (course ou contre la montre).







Quelques soucis sont apparus au niveau des lootboxes, des boites mystères que l'on peut obtenir contre l'argent que l'on gagne au sein du jeu : cela prend un peu de temps pour débloquer certains montants et le fait de récupérer une voiture que l'on possède déjà va en agacer certains. Un souci qu'on note déjà dans le Mario Kart pour mobile, ou en sélectionnant un tir de 10 coups, on obtient que des éléments basiques et non un des éléments temporaires mis en évidence lors d'une saison. C'est déjà exaspérant sur mobile alors que le jeu est gratuit à la base, retrouver ce type de déconvenue sur un titre payant risque d'être moins accueilli. On attend de voir si cet aspect sera corrigé mais on peut déjà s'attendre à devoir jouer très longtemps pour espérer débloquer tous les véhicules disponibles au sein du jeu.