News Hot Wheels Unleashed (Switch)

Kock Media se chargera de nous proposer le 30 septembre 2021 le titre de Milestone et Mattel : Hot Wheels Unleashed. Reprenant l'univers bien connu des petites voitures de collection, vous allez participer à des courses folles sur des circuits endiablés, en ayant sous la main plus de 60 véhicules personnalisables, et en jouant à 6 scénarios unique, à deux sur écran partagé ou bien en ligne jusqu'à 12 joueurs.



Hot Wheels Unleashed™ Gameplay Showcase 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Au sein d’un immeuble en construction, Skyscraper est composé de circuits configurés sur trois étages différents, avec des zones qui mettent à rude épreuve les joueurs souffrant de vertige. De plus, six nouveaux véhicules parmi la soixantaine qui sera disponible au lancement du jeu, sont également présentés dans cette vidéo :



Bump Around™

Mountain Maule™r

Sandivore™

Boom Car™

Buns of Steel™

Fast Gassin™

Motosaurus™.



Hot Wheels Unleashed propose aux joueurs l’opportunité de conduire, comme si ils jouaient avec les petites voitures de la célèbre marque de jouets. Le gameplay du jeu comprend des courses emplies d’adrénaline, ainsi qu’un large éventail de voitures Hot Wheels, chacune possédant son propre niveau de rareté et ses caractéristiques que les joueurs peuvent personnaliser avec divers revêtements. De plus, ils retrouveront des circuits à couper le souffle, situés dans des lieux de vie quotidienne, composés de parcelles de piste spéciales et d’objets interactifs. Le jeu propose également une fonctionnalité d’édition de circuits révolutionnaire, permettant aux joueurs de personnaliser des parcours dans n’importe quel environnement et de les partager avec la communauté.

Hot Wheels Unleashed sortira le 30 septembre 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Hot Wheels Unleashed - Official Skyscraper Gameplay Trailer 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Hot Wheels Unleashed™- Day One Edition : Cette édition Day One est disponible sur toutes les plateformes, sauf PC. Elle comprend :



Le jeu complet Hot Wheels Unleashed

Le DLC HOT WHEELS™ - Sportscars Pack qui donnera accès à 2 véhicules supplémentaires en jeu : Track MangaTM et GT-ScorcherTM.



Hot Wheels Unleashed™- Challenge Accepted Edition :

Cette édition Challenge Accepted est disponible sur toutes les plateformes, sauf PC. Elle comprend :



Le jeu complet Hot Wheels Unleashed

Un modèle réduit Bone ShakerTM avec une livrée exclusive

Un Steelbook

Le HOT WHEELS™ Pass Vol. 1 qui donne accès à 15 véhicules, 25 objets de personnalisation, 4 pièces de circuit et une extension thématique

