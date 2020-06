News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Quels sont les poissons de juin dans Animal Crossing: New Horizons?

A quel moment de la journée pêcher ces poissons ?

Quand pêcher les poissons d'eau douce ?

Quand pêcher les poissons de mer ?

Quelles sont les espèces à pêcher avant la fin du mois de juin ?

Le 1e juin ne marque pas seulement le début d'un nouveau mois : c'est aussi le début de nouvelles opportunités d'enrichir votre Bêbêtopédie dans Animal Crossing: New Horizons ! En compagnie du guide officiel, et après une petite session de jeu pour découvrir les poissons à pêcher dès ce début de mois de juin, nous vous proposons un guide complet pour en savoir plus sur les poissons à capturer dans le jeu ce mois-ci.Ce guide accompagne tous nos contenus sur le jeu Animal Crossing: New Horizons. On vous invite, si vous démarrez avec le jeu, à commencer votre découverte des meilleures astuces pour le jeu en lisant ce premier guide . C'est par là que tout commence !Chaque mois, l'équipe de développement du jeu renouvelle un peu notre plaisir coupable de pêcher au bord de la mer, en rivière, dans les étangs ou dans les hauteurs, en renouvelant une partie de la faune aquatique disponible dans le jeu.Ce mois de juin ne fait pas exception, et plusieurs poissons font donc leur entrée dans le jeu ce mois-ci. On signalera tout particulièrement les grands poissons de mer comme le grand requin blanc ou le requin baleine, qui seront disponibles pendant les quelques mois d'été.Voici le détail des nouveaux poissons à découvrir au gré de vos séances de pêche dans le jeu :- Nouveaux poissons d'eau douce : Gar, Tête de serpent, Arapaïma, Arowana, Bichir, Dorado, Piranha, Tilapia- Nouveaux poissons d'eau de mer : Grand requin blanc, Murène ruban bleu, Rémora rayé, Requin baleine, Requin marteau, Requin sciePour rappel, voici la liste de tous les poissons d'eau douce que vous pourrez pêcher ce mois-ci : Carpe, Carpe Coï, Cyprin doré, Ecrevisse, Fondule barré, Grenouille, Poisson rouge, Ranchu, Silure, Têtard, Bar, Carassin, Chevaine, Combattant, Crapet, Gobie d'eau douce, Guppy, Néon bleu, Omble, Poisson ange, Poisson arc-en-ciel, Poisson docteur, Saumon masou, Tortue serpentine, Vandoise.On continue avec la liste des poissons de mer : Anchois, Bar commun, Calmar, Carange grosse tête, Cardeau, Chinchard, Coelacanthe, Coryphène, Hippocampe, Macropinna, Poisson chirurgien, Poisson clown, Poisson papillon, Poisson scorpion, Scarus, Vivaneau.Vous ne vous en êtes peut-être pas encore rendu compte, mais certains moments de la journée sont plus propices que d'autres pour pêcher certaines espèces. Voici les moments de la journée au cours desquels vous aurez le plus de chances de trouver les espèces disponibles en juin dans Animal Crossing: New Horizons.Si de nouvelles espèces de poissons sont maintenant disponibles, c'est parce que d'autres ne le sont plus. Et le dernier jour du mois, il ne sera pas rare de paniquer à l'idée de pêcher le spécimen qui vous manque encore pour alimenter les aquariums du musée de Thibou !En juin, seules deux espèces manqueront ensuite à l'appel : l'Omble et le Saumon Masou. Tous deux reviendront dès le mois de septembre, après une petite pause estivale, donc. Notez que l'omble vaut 3800 clochettes, et le saumon masou 1000.A lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur New Horizons Bon jeu à tous et surtout... bonnes sessions de pêche !