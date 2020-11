News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Tutoriel : le transfert de données Animal Crossing: New Horizons entre deux Nintendo Switch 21/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Télécharger l'application "logiciel de transfert d'ile"

Une opération assez simple en quelques pas

Relancer Animal Crossing sur la nouvelle Switch

La sortie d'Animal Crossing est arrivée avec une mauvaise surprise de taille pour les joueurs : l'impossibilité de déplacer leur sauvegarde d'une console à l'autre. Cet été, il y a bien eu la possibilité de sauvegarder sa console dans le nuage, nécessitant l'intervention de Nintendo en cas de besoin (perte ou casse de la console). Autant dire que c'était loin d'être idéal et suffisant ! Mais tout ou presque est rentré dans l'ordre puisque la nouvelle version 1.6.0 nous offre désormais la possibilité de transférer notre ile vers une autre console. On vous explique comment dans cet article !Commençons par une petite vidéo maison qui vous explique la manipulation, parce qu'on avait besoin de la pratiquer nous-même pour transférer notre sauvegarde depuis la Switch Lite vers la Switch classique (mais n'importe quelle Switch ferait l'affaire !) :Elle porte plutôt bien son nom : il s'agit d'une application gratuite proposée par Nintendo sur l'eShop qui vous permet de réaliser cette manipulation relativement facilement. Le logiciel doit être installé sur les deux consoles auxquelles vous destinez la sauvegarde.En lançant ce petit utilitaire, vous signalerez sur la console où se trouve la sauvegarde qu'il s'agit de la console source. L'autre console sera quant à elle votre console cible.A lire aussi : tout sur la mise à jour 1.6.0 d'Animal Crossing: New Horizons Sur les deux consoles, vous répondrez aux différentes questions avant d'initier le transfert. Assez-vous d'avoir suffisamment d'énergie dans les deux consoles si vous êtes en mode nomade, pour éviter une petite coupure très inquiétante quand on joue avec ses sauvegardes !La procédure dure 2 minutes environ, et à la fin de l'opération, vous êtes invité à retourner sur l'écran HOME de la Switch et de quitter l'application.Votre seconde console, qui était la console cible, est désormais la console qui héberge vos données de sauvegarde. Vous allez lancer Animal Crossing sur cette nouvelle console, et accomplir quelques étapes supplémentaires à l'invitation de Tom Nook qui vous proposera de créer un nouveau résident ou de partir de votre sauvegarde pour l'associer à votre partie.Si certaines de nos infos n'ont pas été assez claires, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire ou sur notre serveur Discord . Vous pouvez en cas d'urgence absolue consulter cette page d'aide du serveur de Nintendo Après un nouveau redémarrage du jeu qui se fait tout seul, vous entrez alors dans le bureau des résidents et Marie vous y accueille comme elle le fait avec talent et humour tous les jours. La seule différence, c'est que vous avez désormais changé de Switch !A lire aussi : nos aides sur Animal Crossing: New Horizons