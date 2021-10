Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition annoncé officiellement pour le 11 novembre 2021

Rockstar Games a annoncé la date de sortie de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition sur Switch, contenant Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City, et Grand Theft Auto : San Andreas, trois titres initialement parus en 2001, 2002 et 2004 respectivement. Selon votre envie, vous pourrez vous adonner à ce jeu dès le 11 novembre 2021 via le Nintendo eShop. Mais si vous préférez une édition physique, il faudra patienter jusqu'au 7 décembre 2021.

Cette compilation sera à la fois disponible sur Nintendo Switch, sur PS5 et Xbox Series X ainsi que sur PC. On comprendra tout de suite que la qualité visuelle et le gameplay risquent de connaître quelques différences au regard de la différence de puissance, il est donc intéressant de prendre en compte les précisions apportées par l'éditeur selon la plateforme choisie par vos soins.







- un contrôle de la manette dans le style de celui de Grand Theft Auto V, afin que les connaisseurs de la dernière itération du jeu ne soit pas perdu.









Concernant les changements graphiques, les trois titres profiteront d’un « système d’éclairage entièrement repensé" avec des ombres et des reflets améliorés, de nouvelles conditions météorologiques, de modèles de personnages et de véhicules retravaillés, ainsi que de nouvelles textures en haute résolution pour les bâtiments, les armes, les routes, les intérieurs, etc. ». Par ailleurs, Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition bénéficie de « toute une série d’améliorations environnementales, notamment un nouveau feuillage […] et une distance d’affichage plus grande » afin d'offrir un nouveau niveau de profondeur et de définition.







Concernant certaines fonctionnalités plus spécifiques aux différentes plate-formes, chacune devrait tirer son épingle du jeu :

- prise en charge de la résolution 4K avec des performances allant jusqu'à 60 images par seconde pour les systèmes PlayStation 5 et Xbox Series X.



- zoom, panoramique et sélection de menu sur l'écran tactile de la caméra, ainsi que la visée gyroscopique pour la Nintendo Switch.





Cette compilation sera lancée au tarif de 59,99 €.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Trailer 23/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- des commandes de tir et de ciblage améliorées, avec des commandes de conduite améliorées dans Grand Theft Auto : San Andreas.- des roues de sélection d'armes et de stations de radio mises à jour.- des mini-cartes retravaillées avec une navigation améliorée permettant aux joueurs de définir des points de passage vers des destinations.- la possibilité de redémarrer immédiatement une mission ratée.- de nouveaux trophées du Rockstar Games Social Club pour les membres.- prise en charge du NVIDIA DLSS pour le PC, ce qui devrait apporter une grande qualité graphique aux puissantes machines qui en seront équipées.